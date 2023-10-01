وزارة المياه: تأمين 2.7 مليار دولار لمشروع الناقل الوطني

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لوزارة المياه جهاد المحاميد، إنه تم تأمين 2.7 مليار دولار من تكلفة مشروع الناقل الوطني البالغة 3 مليارات دولار.
وأوضح المحاميد، خلال اجتماع مع لجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب لبحث آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني، أن الـ2.7 مليار دولار تم تأمينها من خلال منح وقروض.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى عمّان عبر محطات ضخ لتزويد معظم المحافظات.
وبين أن نهاية العام الحالي هي آخر مهلة لتقديم العروض المالية والفنية لمشروع الناقل الوطني للمياه بناء على طلب الائتلافات المؤهلة لتنفيذ المشروع وبلغ عددها 5 ائتلافات.
MENAFN01102023000208011052ID1107171235
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.