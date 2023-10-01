وزارة المياه: تأمين 2.7 مليار دولار لمشروع الناقل الوطني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لوزارة المياه جهاد المحاميد، إنه تم تأمين 2.7 مليار دولار من تكلفة مشروع الناقل الوطني البالغة 3 مليارات دولار.



وأوضح المحاميد، خلال اجتماع مع لجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب لبحث آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني، أن الـ2.7 مليار دولار تم تأمينها من خلال منح وقروض.



وأشار إلى أن المشروع يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى عمّان عبر محطات ضخ لتزويد معظم المحافظات.



وبين أن نهاية العام الحالي هي آخر مهلة لتقديم العروض المالية والفنية لمشروع الناقل الوطني للمياه بناء على طلب الائتلافات المؤهلة لتنفيذ المشروع وبلغ عددها 5 ائتلافات.