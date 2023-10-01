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إدارية النواب تطلع على الواقع الإداري لـالإحصاءات

10/1/2023 7:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، إن دائرة الإحصاءات العامة تُعتبر من دوائر الدولة المهمة، وذلك لأهمية المهام المناطة بها، مُضيفًا أن الإصلاح الإداري هو المهم لتحديث مسار الإصلاح بمختلف مراحله.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، للاطلاع على الواقع الإداري لـ"الإحصاءات"، بحضور النائب امغير الهملان ومدير "الإحصاءات" حيدر فريحات، ومساعده للشؤون الفنية الدكتور تيسير مقدادي.
وأوضح الشديفات ما يهمنا تصويب واقع الهيكل الإداري لـ"الإحصاءات" والتعيين حسب الاختصاص، الأمر الذي ينهض بمخرجات الدائرة.
وأشار إلى أنه سيتم رفع توصيات لمجلس الوزراء للنهوض بالدائرة، أبرزها توفير المخصصات المالية اللازمة لإجراء التعداد السكاني العام المنوي تنفيذه العام 2025، بحسب ما تقتضيه حاجتها، وتعزيز الاستقلال المالي والإداري لها، ومعالجة التشوهات في الهيكل التنظيمي، وتزويدها بسيارات كهربائية لمساعدة الباحثين بجمع المعلومات.
من جهته، دعا الهملان إلى ضرورة تثبيت العاملين في "الإحصاءات" وتحسين أوضاعهم.
بدوره، قال فريحات إن الدائرة تعتبر "مسطرة" الأردن، حيث تُقدم أرقامًا دقيقة لأصحاب القرار وراسمي السياسات، مُضيفًا أنها تُعتبر من أفضل الدوائر في العالم العربي.
وأشار إلى أنه سيتم إجراء تعداد للمساكن والسكان، العام 2025، بتكلفة تصل إلى 24 مليون دينار، مُبينًا أن هذا التعداد سيتم من خلال 20 ألف باحث وباحثة.
وأكد فريحات أنه تم إقرار هيكل تنظيمي لـ"الإحصاءات"، إذ يمر حاليًا بمراحله الدستورية، بينما استعرض أعداد موظفي الدائرة، الذي وصل إلى 574 موظفًا، موزعين بين الفئات الأولى والثانية والثالثة.

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