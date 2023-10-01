"محظوظ" يدعم أبطال الإرادة ويقدم كراسٍ متحركة رياضية لنادي دبي لأصحاب الهمم

(MENAFN
- Ewings) 26 سبتمبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع مهمته المتمثلة في تغيير حياة إلى الأفضل، قام "محظوظ"، السحب الأسبوعي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمواصلة جهوده الدؤوبة في مجال العمل المجتمعي، وذلك عن طريق تقديم الدعم لنادي دبي لأصحاب الهمم من خلال ثلاثة كراسٍ متحركة رياضية متخصصة، والتي سيقوم ثلاثة من الرياضيين من أصحاب الهمم المنتسبين للنادي باستخدامها بهدف بلوغ آفاق جديدة في مساعيهم الرياضية.
ويشكل هذا الدعم محطة جديدة في رحلة "محظوظ" لإثراء حياة الناس والارتقاء بها، ولا يقتصر ذلك فقط على الجوائز الأسبوعية السخية التي يقدمها، ولكن أيضاً من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية النشط الذي يتبعه. ومن خلال تزويد الرياضيين من أصحاب الهمم بأحدث المعدات، فإن "محظوظ" يهدف إلى تعزيز تجربتهم التدريبية، وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق التفوق في الرياضة التي اختاروها وإحراز المزيد من الانجازات.
وتعليقاً على ذلك، قالت سوزان قزي، رئيسة الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية للشركات في "إي وينجز"، القائمة بالعمليات التشغيلية للسحب الأسبوعي "محظوظ": "يسعدنا أن نتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم وأن نقوم بدعم منسوبيه من أبطال الإرادة في سعيهم لتحقيق التميز في الرياضات التي تتم ممارستها باستخدام الكراسي المتحركة المتخصصة. نحن نهدف من خلال هذا الدعم إلى خلق آفاق جديدة من الفرص للرياضيين من أصحاب الهمم وتمكينهم من إبراز مواهبهم وإثبات أن التحديات الجسدية لا تشكل عائقاً في رحلة المرء نحو التميز وإثبات الذات".
يهدف نادي دبي لأصحاب الهمم، والذي تأسس عام 1993، إلى تأهيل أصحاب الهمم جسدياً وذهنياً للقيام بدورهم التنموي في المجتمع في كافة المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية. ويعد النادي أحد الركائز الرئيسية لدعم الرياضيين من أصحاب الهمم، حيث يوفر لهم منصة لممارسة الرياضات التي تتناسب مع قدراتهم والمنافسة على مختلف الأصعدة المحلية والعالمية.
ومن جانبه، قال الأستاذ / حمد بالجافلة المدير التنفيذي المساعد لنادي دبي لأصحاب الهمم اثناء تسلمه للكراسي المتحركة: "نتقدم بالشكر لمحظوظ على هذا الدعم من أجل تمكين المجتمع. تم تصميم الكراسي المتحركة المتخصصة لتتناسب على الوجه الأمثل مع التحديات الجسدية المختلفة للرياضيين، والتي تتناسب مع الألعاب التي اختاروا التنافس فيها، وهو ما ينعكس إيجاباً بشكل كبير على أدائهم وتمكينهم من القيام بالتدريبات بشكل أكثر فعالية، الأمر الذي سيمكنهم من المنافسة على أعلى المستويات. كما نود أن نعرب عن تقديرنا العميق لمحظوظ على التزامه الراسخ بتمكين المجتمع المحلي".
يذكر أن "محظوظ"، وضمن إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية النشط الذي يتبعه، يستمر في جهوده الدؤوبة لتمكين المجتمع المحلي والارتقاء بحياة الأفراد الأقل حظاً، وقد تعاون على مر السنين مع أكثر من 15 مؤسسة خيرية وغير ربحية مرموقة لتلمس مبادراته الإنسانية حياة ما يزيد على 10,000 شخص.
يلتزم "محظوظ" بتغيير حياة الناس للأفضل، وذلك من خلال منحهم الرخاء وراحة البال.
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