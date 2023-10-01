احتفاء بالشمولية ومن ابتكار ستيفن ويلتشاير Bentley تزيح الستار عن مركبة ’Belonging Bantayga‘

(MENAFN
- Performance Communications) كرو، 27 سبتمبر 2023 – أطلقت Bentley Motors اليوم مركبة ’Belonging Bantayga‘، وذلك كخطوة أخرى ضمن مهمّتها الهادفة لأن تصبح من خلالها شركة تصنيع السيارات الفاخرة الأكثر تنوُّعاً في العالم. وتضم هذه المركبة الفريدة من طراز Bentayga Hybrid والمطلية يدوياً بلون Alpine Green الأخضر مجموعة مختلفة من المعالم المعمارية المعروفة من كافة أنحاء العالم مثل نيويورك، لندن، باريس، روما، ميلانو، البندقية، طوكيو، هونغ كونغ وغيرها – حيث تمثّل كل جهة من السيارة قارّة مختلفة. ولقد تم استلهام هذا العمل الفني الذي يستعرض 29 معلَماً مختلفاً من ذاكرة ستيفن ويلتشاير، MBE، الفنّان الهندسي المعماري البريطاني وعالم الاسترسال العقلي، والمعروف بقدرته على رسم مشهد بعد رؤيته لمرّة واحدة.
وهذه المرّة الأولى التي يجري فيها طلاء مركبة Bentley يدوياً بهذه الطريقة في المصنع الموجود في كرو بإنكلترا، حيث تم تطوير العملية وفق إجراءات فريدة من قِبَل الفريق المتخصِّص بالطلاء في مركز Bentley للتميُّز.
يحتوي التصميم أيضاً على العديد من الرسومات لأشخاص وجنسيات من العالم ضمن تصميم واحد متكامل. وتُعدّ Bentley Bentayga العمل الفني الثالث من نوعه الذي تزيح الشركة الستار عنه للتأكيد على التزامها بالتنوُّع.
حول هذا، قال وين بروس، مدير الاتصالات ومسؤول التنوُّع والشمولية لدى Bentley: "نحن سعداء لموافَقة ستيفن على التعاون معنا لابتكار ’Belonging Bantayga‘. فهذه المركبة الاستثنائية تحتفي بحِرَفية Bentley والبراعة الفنّية الفريدة التي يتمتّع بها ستيفن. كما إن هذا يُعتبَر عنصراً أساسياً من استراتيجيتنا Beyond100، والتي تتضمّن خطّتنا المتعلّقة بالتنوُّع والشمولية والرائدة بقطاع السيارات والمكوَّنة من خمس خطوات."
وأضاف: "نفخر للقول أن القوّة العاملة في Bentley مكوَّنة من أشخاص من 52 جنسية مختلفة، وفريقنا المتنوّع يعمل يدوياً على ابتداع وبيع سياراتنا الفخمة في 67 دولة عبر وكلاء في كل المدن الرئيسية حول العالم. والرسالة التي توصلها الصور الفريدة والملفِتة في Belonging Bentayga هي أنه بغضّ النظر عن المكان الذي تعيش فيه، فإنك تشعر بالانتماء. وثقافتنا التي تقوم على دعم كل شخص للتمكُّن من تحقيق قدراته القصوى تنعكس من خلال فلسفة ستيفن المتمحورة حول القيام بأفضل ما تستطيعه وعدم التوقُّف أبداً."
من جهته، علّق ستيفن ويلتشاير قائلاً: "لدى المباني طريقتها الخاصّة في إخبار القصص، فهي تُخبِر مثلاً عن المكان الذي وُلِدت فيه، المكان الذي عملت فيه للمرّة الأولى والمكان الذي تزوّجت فيه، وبالتالي فإن الذكريات السعيدة تعني أشخاصاً سعداء. لقد سافرتُ كثيراً خلال مسيرتي المهنية والمميّز بالنسبة لي أكثر شيء هي المباني، وهندستها المعمارية والناس. وأنا أعتبِر أن Bentley ومركبة Belonging Bentayga ترتبطان بهذا الأمر بالطريقة نفسها، حيث تجلبان الناس معاً وتولِّدان رحلات متميّزة وتتركان ذكريات جميلة. ولطالما تمحور فنّي حول المتعة والترابط. بناءً عليه، شكّلَت Belonging Bentayga تحدّياً كبيراً بالنسبة لي، لكني أحب مواجَهة التحدّيات كون هذا يُعدّ اختباراً لقدراتي، كما يُبرهن أنك إن صمّمت من كل قلبك وروحك على تخطّي هذه التحدّيات فإنك تستطيع تخطّي أي شيء. وأنا فخور جداً بالمركبة النهائية والتي برأيي المتواضع تبدو رائعة فعلاً!"
يُذكَر أن ستيفن ويلتشاير وُلِد في لندن لوالدين من غرب الهند. وخلال فترة طفولته كان صامتاً وبعمر ثلاث سنوات تم تشخيصه واكتشاف أنه يعاني من التوحُّد. إلا إن عائلته ومدرّسيه اكتشفوا بسرعة أنه عوضاً عن استعمال الكلمات، تواصل ستيفن عبر لغة الرسم. ولقد بدأ برسم الحيوانات قبل الانتقال إلى الباصات وأخيراً المباني. ولقد أسكبته رسوماته، وما تحويه من معالم معمارية تعكس موهبة بارعة، الكثير من الثناء حول العالم.
يُذكَر أنه في العام 2021، وبعد التأكُّد من الأهمية الأساسية الكبيرة للتجارب ووجهات النظر المتنوّعة، وضعت Bentley Motors استراتيجية خماسية الخطوات تركّز على التوسّع، التوظيف، المتابَعة، التخطيط، الثقافة والتطوير لأجل تعزيز التنوُّع والشمولية ضمن مصنع ’الحلم‘ التابع للعلامة التجارية في كرو بإنكلترا.
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