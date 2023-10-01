تحليل سوق العملات لليوم عن رانيا جول محلل أسواق في الشرق الأوسط في XS.com

(MENAFN
- Your Mind Media ) صمدت العملات الرقمية بقيادة عملة البيتكوين بشكل جيد خلال الأسبوعين الماضيين وتتداول حالياً عند 27043 دولار مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، حيث تواجه الأسواق بشكل عام مجموعة من المخاوف ومعنويات العزوف عن المخاطرة. كما لم يكن لتثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول أي تأثير حقيقي على العملات المشفرة، مع ارتفاع كل من البيتكوين والإثيريوم هذا الأسبوع.
كما ساعد ضعف الدولار الأمريكي اليوم العملات المشفرة حيث ارتفع سعر البيتكوين مقابل الدولار بحوالي 3% خلال الساعات القليلة الماضية واختبر خط اتجاه هابط رئيسي. حيث يأمل مستثمري ومحبي العملات المشفرة في بداية انتعاش الأسعار مع دخول الربع الرابع الإيجابي من العام الحالي قبيل حدث "التنصيف" العام المقبل. ومن الناحية التاريخية وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية تحولت العملات المشفرة بالفعل خلال الربع الرابع من كل عام إلى انتعاش ملحوظ في الأسعار.
وأعتقد أن هناك شعور عام بالخوف يبدو أنه يُسيطر في الوقت الحاضر على الأسواق نظراً لتطورات السوق بشكل عام في الآونة الأخيرة. حيث ينظر العديد من المتحمسين للعملات المشفرة إلى فكرة ارتفاع أسعار الفائدة لفترات أطول على أنها تهديد للانتعاش في الأسعار مع اقتراب الربع الرابع من العام، حيث قد تعني المعدلات المرتفعة للفائدة أن المشاركين في السوق يختارون سندات الخزانة الأمريكية للاستثمار كأصول آمنة، مما يُضعف الطلب على البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.
فالوقت الحالي هو الأفضل على الاطلاق للاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية لذا قد يؤثر على أصول المخاطر المرتفعة والعملات المشفرة. حيث يمكن أن يكون لأسعار الفائدة المرتفعة أيضًا تأثير على الإنفاق الاستهلاكي وتقليل الدخل التقديري مما قد يضر بقطاع التجزئة في صناعة العملات المشفرة.
يحدث هذا في الوقت الذي تستعد فيه شركة إدارة الأصول VanEck لطرح صندوق ETF الآجل الخاص بالاثريوم، وسيُطلق على الصندوق اسم VanEck Ethereum Strategy ETF، وسيستثمر في عقود ETH الآجلة الموحدة والمستقرة نقدًا والمتداولة في بورصات السلع المسجلة لدى لجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC) حسبما أعلنته الشركة في بيان لها صباح اليوم.
فمن المتوقع الآن أن نسمع في شهر أكتوبر ما إذا كان سيتم الموافقة على مجموعة من صناديق البيتكوين المتداولة الفورية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، الأمر الذي يمكن أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة للسوق الرقمية ويشهد تدفقًا هائلاً للأموال والسيولة المؤسسية إلى السوق الرقمية. حيث يوجد بالفعل عدد قليل من صناديق البيتكوين الآجلة المتداولة مع VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) المدرجة في CBOE وسيتم إدراج Ether ETF أيضًا.
ففي أغسطس كان هناك تقرير من بلومبرج ذكر أن منظمي الأوراق المالية في الولايات المتحدة على استعداد للموافقة على العقود الآجلة لـ Ether ETFS للتداول في الولايات المتحدة. لكن بقيت الأسواق هادئة، حيث سيطرت صناديق البيتكوين الفورية على الأخبار منذ ذلك الحين. ومن رأيي، لأن العديد من الشركات قد قدمت بالفعل طلبات للحصول على صناديق استثمار متداولة للعقود الآجلة، يعني أن إعلان VanEck اليوم ليس جديدًا أو غير متوقع. لذا سيكون الربع الرابع من هذا العام مثيرًا للاهتمام فيما يتعلق بكل من صندوق Bitcoin ETF الفوري وصندوق ETF للعقود الآجلة لـ Ether خاصة بعد أن تعرضت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لتدقيق متزايد فيما يتعلق بالأجندة المقترحة ضد العملات المشفرة مما يعني أن أي قرار تتخذه من المرجح أن يخضع لتدقيق شديد، وهذا لصالح البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.
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