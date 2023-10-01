بلدية دبي تحصد لقب الجهة الرائدة في الجائزة العالمية للمقارنات المرجعية "Global Benchmarking Award" لعام 2023

(MENAFN
- Orient Planet Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 سبتمبر 2023،
حصدت بلدية دبي التصنيف الأول العالمي بعد فوزها بلقب الجهة الرائدة في الجائزة العالمية للمقارنات المرجعية "Global Benchmarking Award" لعام 2023، والتي ينظمها مركز أبحاث التميز التنظيمي في نيوزيلندا (COER) Centre for Organizational Excellence Research، ويمنحها للقطاعات الحكومية والخاصة في مجال المقارنات المرجعية، حيث نالت البلدية الجائزة عن مبادرتها لإدارة المقارنات المرجعية.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع المؤسسات على اعتبار المقارنة المرجعية جزءاً لا يتجزأ من محرك التعلم والتحسين المستمر وتعزيز جاهزية الابتكار، ومن أهم أدوات الجَودة الشاملة المستخدمة لقياس ومقارنة وتحسين الأداء، ورفع مستوى أداء المقارنات المرجعية في المؤسسات على أسس علمية ووفق معايير عالمية
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