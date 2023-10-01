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عش الحياة”.. عمر العبداللات يغني من أشعار تركي آل الشيخ

10/1/2023 6:30:07 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

طرح النجم عمر العبداللات، أحدث أغانيه“عش الحياة”، في تعاون فني هو الأول يجمعه بالشاعر السعودي، معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

‎الأغنية التي تتناول قضية شحذ همم النفس للاعتماد على ذاتها، دون انتظار المساعدة من أي شخص آخر، قام بتلحينها العبداللات ووزعها موسيقياً المايسترو مدحت خميس، وقام بالمكساج والماسترنج جاسم محمد.

‎وتلتقي كلمات الأغنية المكتوبة بإحساس الشاعر وتجربته العميقة في الحياة، مع الألحان ليتحول النص الشعري إلى قطعة موسيقية تشرح مقاصد الكلام.

وتقول الأغنية:“ما عاد في الدنيا ولا في الناس خير.. والكلمة الي تخاف منها.. قولها

من لا يحبك.. لن يحبك في الأخير.. لو دارت الدنيا.. بكل فصولها

اتعب على نفسك.. الين انك تصير.. يا انت فوق الشمس.. ولا حولها

وما يلتقي وصف الصغير مع الكبير.. وكبر الأوادم غير كبر عقولها”.

‎وتنتمي الأغنية إلى الايقاع الخليجي الغارق في الحنين، فكانت النتيجة ظهور قطعة غنائية موسيقية تذيب الاحساس، في قول الشاعر:“ما في حاجة تستحق أنها تثير.. حتى المشاكل لا تجيب حلولها
عش الحياة وقل لمن يزعجك طير.. ولا تزعجك ناس بقرع طبولها”.

‎ويذكر أن العمل تم طرحه على جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض المحتويات الغنائية وموقع يوتيوب، الى جانب الإذاعات والمحطات العربية.

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