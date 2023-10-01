اي ان بي دي "ريت" تعلن عن تغيير رئيس مجلس الإدارة وتعيين مدير جديد

(MENAFN
- Instinctif Partners) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 سبتمبر 2023: أعلنت شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع (“ENBD REIT”) وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن تنحي الدكتور طارق بن هندي عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 لتخصيص المزيد من الوقت لأنشطته التجارية الأخرى. وقد ترأس الدكتور بن هندي مجلس إدارة الشركة منذ عام 2017، وسيواصل تعاونه معها على أساس استشاري حتى يونيو 2024.
وفي المقابل، سيشغل السيد علي راشد حميد المزروعي، الذي تم تعيينه مديراً لشركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) في عام 2018، منصب رئيس مجلس الإدارة خلفاً للدكتور طارق بن الهندي بدءاً من اجتماع مجلس الإدارة القادم في نوفمبر 2023. وهو يتولى حالياً عددًا من الأدوار القيادية الأخرى بما في ذلك، عضوية مجلس إدارة شركة الصكوك الوطنية منذ عام 2011 ومصرف عجمان منذ عام 2021.
في حين تم تعيين السيد راشد العوضي كمدير جديد لشركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) بدءاً من 1 أكتوبر 2023. وهو يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري في شركة وصل إلى جانب عضوية مجلس إدارة مؤسسة دبي الرياضية، و"كفاف" للتطوير العقاري، و"جاغ" العقارية، والورقاء جاردنز، ومدينة دبي التجارية، وأملاك للتمويل.
وفي هذا الصدد، قال علي المزروعي، رئيس مجلس الإدارة المقبل لشركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي): "بالنيابة عن مجلس الإدارة وفريق عمل الشركة، أود أن أعرب عن خالص امتناننا للدكتور طارق بن هندي على قيادته منذ إدراج الشركة في بورصة ناسداك دبي، ونتمنى له كل النجاح والتوفيق في مساعيه المستقبلية. كما نرحب أيضًا بانضمام السيد راشد العوضي إلى مجلس الإدارة، وأتطلع إلى العمل مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة من خلال منصبي الجديد للعمل معاً على توجيه الأعمال وتقديم القيمة لجميع أصحاب المصلحة."
من جانبه، قال طارق بن هندي، رئيس مجلس الإدارة المتنحي من شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي): "تشرفت بتولي عدد من الأدوار الرئيسية في الشركة، وقد أتيحت لي فرصة تحقيق عدد من الإنجازات الهامة خلال فترة عملي مع شركة اي ان بي دي "ريت"، لذا أود أن أعرب عن خالص تقديري لزملائي أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة والمساهمين على دعمهم الدائم والتزامهم التام خلال سنوات عملي معهم."
بدوره، قال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: إنني ممتن لتوجيهات طارق بن هندي والتزامه تجاه شركة اي ان بي دي "ريت" خلال السنوات التي عمل فيها معنا. لقد لعب دورًا فاعلًا في هيكلة الشركة وإجراءات إدراجها في عام 2017. وبصفته رئيسًا لمجلس الإدارة، كان طارق قدوة يحتذى بها، حيث أسهم باستمرار بالحفاظ على أعلى مستويات الحوكمة الرشيدة للشركة من خلال نهجه المنفتح والشفاف. كما أتطلع قدماً للترحيب بالسيد راشد في مجلس الإدارة، وبتوجيهات من السيد علي وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين، لمواصلة دفع الأداء الإيجابي لشركة اي ان بي دي "ريت" في ظروف السوق الحالية."
وبعد هذه التغييرات، سيتألف مجلس الإدارة من رئيس مجلس الإدارة وثلاثة أعضاء، وهم راشد العوضي بالإضافة إلى خالد الفهيم ومارك كريسي الذين انضموا إلى شركة اي ان بي دي "ريت" منذ عام 2017.
MENAFN01102023004371012105ID1107171163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.