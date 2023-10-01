شركة "إم إم إي سي مانسمان" تشارك في فعاليات أديبك 2023

(MENAFN
- Four) 29 سبتمبر 2023، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إم إم إي سي مانسمان"، الشركة الإماراتية الرائدة بقطاع النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجددة، عن مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في نسخته لهذا العام، والذي تقام خلال الفترة من 2 - 5 أكتوبر 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".
وتندرج مشاركة الشركة ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها وتوسيع قاعدة عملائها، باعتبار معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) منصة استثنائية تضم أكثر من 2,200 شركة محلية وعالمية وتجمع بين أبرز الخبراء والمتخصصين في القطاع.
وتهدف الشركة إلى استعراض حزمة المشاريع التي تعمل عليها على مستوى الدولة إلى جانب الخدمات التي تقدمها، من بينها مشروع محطة تعبئة المركبات بالطاقة الهيدروجينية الخضراء ومحطات إنتاج الهيدروجين، إضافة إلى دراسات الجدوى والتصاميم تصورية والدراسات المتعلقة بجميع أعمال الهندسة والتصميم الأولية، إلى جانب الحلول المبتكرة لإدارة المشتريات والبناء والتقنيات الحديثة التي تعتمدها في عملياتها التشغيلية.
وفي هذا الصدد، قال المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة "إم إم إي سي مانسمان": يعد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) منصة عالمية تتيح فرصة التواصل والتفاعل مع أبرز الشركات الرائدة والخبراء بقطاع الطاقة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول المبتكرة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة. إذ تندرج مشاركتنا في هذا الحدث المميز في إطار حرصنا على تقديم حلول متكاملة وباقة من الخدمات المتميزة، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع ودعم الجهود الوطنية والعالمية الرامية إلى توفير نظام طاقة آمن ومستدام."
وأضاف الجعيدي أن الحياد الكربوني يمثل أولوية عالمية أساسية، باعتباره هدفاً عالمياً للاستدامة التزمت به معظم الدول، داعياً الجهات الحكومية والخاصة إلى تكثيف الجهود للوفاء بتعهداتها في سبيل تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية عبر القطاعات الرئيسية.
وتقام فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) خلال الفترة من 2 - 5 أكتوبر 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بأبوظبي. ويُعد من أهم وأبرز الفعاليات العالمية في قطاع النفط والغاز، ومنصة استراتيجية تجمع قادة القطاع وخبرائه لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات العالمية التي تؤثر على أسواق الطاقة وانعكاساتها على الأسعار، بما في ذلك التحديات السياسية والنزاعات الدولية وأثرها على إمدادات الطاقة، إضافة إلى تقديم خارطة طريق وحلول مستقبلية لدعم وتطوير نظام طاقة مستدام وآمن ومنخفض التكلفة.
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