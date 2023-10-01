حديقة القرآن النباتية تشارك في إكسبو الدوحة 2023 لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والنباتات

(MENAFN
- Hamad Bin Khalifa University) الدوحة، 30 سبتمبر2023: تشارك حديقة القرآن النباتية، عضو جامعة حمد بن خليفة، في إكسبو 2023 الدوحة، المعرض الدولي للبستنة، الذي يحمل شعار: "صحراء خضراء، بيئة أفضل". حيث ستقدم الحديقة رسالتها حول الحفاظ على النباتات من خلال أنشطة وورش تعليمية وترفيهية مختلفة تهدف إلى توعية الجمهور.
تعتبر مشاركة الحديقة في هذا الحدث مهمة لكونها تهدف إلى أن تكون مركزًا عالميًا متميزًا لنشر المعرفة والتعليم في الموارد النباتية، وأن تمد جسور التواصل بين الحضارات، وتسهم في تعزيز المسؤولية تجاه البيئة، وتحقيق التكامل بين جهود الحفاظ على النباتات والإنجازات العلمية الحديثة. كما تحرص الحديقة على الانسجام مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تطابقها مع غايات الحدائق النباتية الدولية، ومبادئ البيئة المستدامة.
ستتضمن الأنشطة والفعاليات التي ستقوم بها حديقة القرآن النباتية خلال المعرض عروضًا داخلية وخارجية للنباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية من خلال جناحها الفريد والمستلهم تصميمه من أزهار شجرة السدر المعروف مكانتها الثقافية والتراثية عند القطريين.
وفي الحديقة الخارجية لجناح الحديقة، سيتم عرض النباتات المذكورة في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، بالإضافة إلى عرض فريد لمجسم لمنبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المصنوع من أشجار الأثل، وكذلك المسرح النباتي الذي سيضم سلسلةً واسعة من الورش واللقاءات التفاعلية مع المجتمع طوال مدة المعرض وألعابًا مشوقة للأطفال وطلاب المدارس ضمن برنامج الحديقة التعليمي للصغار "امرح وتعلم".
أما داخليًا سيتم عرض البيئات الجغرافية لصون النباتات في صورها الحية من البيئة الصحراوية وبيئة البحر المتوسط المعتدلة والبيئة الاستوائية، وكذلك عرض عينات معشبية تمثل مجموعات مجففة للأجزاء النباتية لأنواع من نباتات الحديقة ونباتات فلورا قطر، وعرض نماذج حية من محتويات بنك البذور التابع للحديقة، واستعراض جهود الحديقة في صون وإعادة تأهيل روضة الفرس بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، وكذلك عرض الأدوات التراثية وأدوات الزراعة التقليدية ومساهمات العلماء المسلمين الأوائل في الزراعة. كما سيُقام عرض ثلاثي الأبعاد (هولجرام) عن كيفية إنبات النباتات بطريقة مبتكرة من خلال شرح آية في القرآن الكريم حول الإنبات. ويشمل الحدث منطقةً تفاعلية يتم فيها توفير جولات افتراضية في الحديقة التي تقع في المدينة التعليمية.
وستُقيم حديقة القرآن النباتية ورش عمل تفاعلية وتعليمية للكبار والصغار حول مهارات البستنة والزراعة في المناخ القطري والمعشبة. كذلك ينطلق من الإكسبو برنامج الأمن الغذائي التعليمي الموجه لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية، وتحدي غرس الذي يهدف لتحفيز الطلاب على تشجير مدارسهم وبيوتهم ضمن رؤية الحديقة للمساهمة في مبادرة 10 ملايين شجرة التي تستهدفها الدولة بحلول عام 2030.
ومن الجدير بالذكر أنّ الحديقة ستقوم بعرض إصداراتها العلمية من الكتب والمنشورات حول صون البيئة والأشجار من بيئة قطر والنباتات المذكورة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.
وستقدّم الحديقة أيضًا معلومات شيقة وتفاعلية عن النباتات وتأثيرها الإيجابي على البيئة والتنوع البيولوجي. ولتشجيع الأطفال على التعلم والاستمتاع بالبستنة، سيتم تقديم العديد من الألعاب التعليمية والترفيهية المتعلقة بالنباتات.
وفي هذا السياق، قالت فاطمة صالح الخليفي، مديرة حديقة القرآن النباتية: "تمثل مشاركتنا في معرض إكسبو الدوحة 2023 فرصة ثمينة لتوجيه انتباه المجتمع نحو أهمية صون النباتات، وكذلك لتعزيز التواصل مع تراثنا الديني القيم الذي يؤكد على هذه القضية، إلى جانب تسليط الضوء على دور البيئة في حياتنا اليومية".
وأشارت الخليفي: "لمشاركة حديقة القرآن النباتية في مثل هذا الحدث أهمية كبيرة لعرض جهود الحديقة في مجال الصون الداخلي والصون الخارجي، ولإعطاء فرصة للجمهور للتعرف عن كثب على مجموعة من الأنواع النباتية المذكورة في القرآن الكريم والحديث الشريف، والتي ستعرض في هذا الحدث، كما سيقدم الخبراء في الحديقة مجموعة من ورش العمل الزراعية المتخصصة، فهي بالفعل فرصة جيدة لاستقطاب الأنظار لهذه الحديقة المتفردة في نوعها، كما أننا أخذنا في الاعتبار تقديم برامج ترفيهية تعليمية للأطفال تثري المعرفة البيئية لديهم".
وأضافت: "ومن هنا أود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوة جميع المهتمين بعالم البستنة والزراعة للاستعداد والانضمام إلينا في معرض إكسبو الدوحة 2023، حيث ستكون حديقة القرآن النباتية محطة لا يمكن تفويتها في هذه الفعالية الرائدة، وسيكون المعرض فرصة فريدة لاستكشاف جمال النباتات والاستمتاع بأنشطة ترفيهية وتعليمية تتعلق بالبستنة والزراعة".
ومن جهته قال محمد حسونة، أخصائي البستنة في حديقة القرآن النباتية: "لطالما كان إكسبو البستنة محط أنظار العالم نحو الريادة البيئية والتنمية المستدامة للمجتمعات، وإن مشاركة حديقة القرآن النباتية في هذا الحدث تؤكد على ريادتها في رفع الوعي البيئي تجاه صون النباتات من خلال تطبيق الأساليب العلمية في مجالات البستنة في استنبات وإكثار مئات الأنواع النباتية في مركز الصون التابع لها، وتعتبر تلك المشاركة فرصة سانحة لمشاركة تلك الجهود والمعارف التقنية مع المجتمع".
MENAFN01102023005140011592ID1107171157