العربية للسيارات تكشف عن أحدث عروضها من نيسان مع انطلاق العام الدراسي الجديد

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) [دبي – الإمارات العربية المتحدة، 28 سبتمبر 2023] – بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، تؤكد العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، على التزامها بإضفاء بصمة إيجابية على حياة العائلات وراحتها خلال هذه الفترة من العام. ولتحقيق هذه الغاية، تعلن الشركة عن عروضها الرائعة على مجموعة من طرازات نيسان التي تلبي مختلف احتياجات عملائها.
وتركز هذه الحملة على ثلاثة طرازات استثنائية، وهي "باثفايندر" متعددة الاستخدامات، و "إكس تيرا" ذات المواصفات القوية، و "ألتيما" الأنيقة المميزة. ولضمان راحة البال وتقديم تجربة قيادة راقية، تقدم العربية للسيارات باقة من المزايا الحصرية، تشمل التأمين المجاني لعام واحد، وما يصل إلى ثلاث سنوات من الخدمة المجانية، وخمس سنوات من الضمان المجاني.
وللسائقين الباحثين عن روح المغامرة والفخامة، يمكنهم اختيار باترول الشهيرة التي أصبحت متاحة الآن بتمويل لخمس سنوات بدون فوائد بنكية، والضمان لخمس سنوات لتعزيز الشعور بالطمأنينة التامة. وتعد باترول رمزاً للمواصفات المتطورة والقوة الهائلة، وتضمن هذه الحملة للعملاء فرصة حقيقية للاستمتاع بحياتهم المعتادة، لكن بثقة أعلى وأناقة فريدة.
وإضافة إلى العروض الموجهة للأفراد، تقدم العربية للسيارات الدعم للشركات من خلال حملتها الخاصة بالأساطيل التجارية، مع التركيز على سيارة "أورفان" بمواصفاتها الموثوقة، حيث تطرحها الشركة مع خمس سنوات من الخدمة المجانية والضمان.
ومع عودة الجميع لإيقاع الحياة المعتادة، تتوجه العربية للسيارة بالدعوة للجميع في الإمارات لزيارة أقرب مركز نيسان في دبي أو الشارقة أو الإمارات الشمالية، للاستفادة من هذه الفرص الجذابة.
MENAFN01102023002987014458ID1107171143
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.