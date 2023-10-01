مؤتمر جورجتاون قطر يستقطب قادة الفكر لمواجهة الإسلاموفوبيا بجميع أشكالها

(MENAFN
- BLJ Worldwide) تستعد جامعة جورجتاون في قطر للتأمل بعمق في الأبعاد المعقدة والجذور التاريخية لظاهرة الإسلاموفوبيا في مؤتمرها الدولي بعنوان "التاريخ والممارسات العالمية للإسلاموفوبيا" الذي تنطلق أعماله يوم السبت 30 سبتمبر 2023.
يشارك في المؤتمر نخبة من أبرز قادة الفكر المناهضين للإسلاموفوبيا، من بينهم علماء وناشطون ومشرعون وصحفيون عبر حوارات ونقاشات موضوعية تطرح تساؤلات جادة وتستكشف جذور تلك الظاهرة وسُبُل مواجهة المشاعر المعادية للإسلام والمسلمين، التي لا تزال حاضرة بقوة في المحافل والمنابر العامة والإعلامية الرئيسية حول العالم.
من أبرز المشاركين في المؤتمر سعادة السفير إبراهيم رسول، مُؤسِّس مُؤسَّسة "العالم للجميع"، الذي يلقي كلمة رئيسية يطرح من خلالها تحديات هذه الظاهرة المعاصرة وأبعادها وجوانبها المختلفة.
يشارك في نقاشات المؤتمر رفيعة المستوى واجتماعات حلقات النقاش أيضًا سعادة الدكتور خالد فهد الخاطر، مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية القطرية، الذي أشار إلى اهمية المؤتمر قائلا: "تتخذ وزارة الخارجية القطرية حاليًا مجموعة من المبادرات ضمن أجندة سياستها الخارجية بشأن مكافحة العنصرية ومنها ظاهرة الإسلاموفوبيا. ومن هذا المنطلق فإنها ترحب بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يقام في وقت صارت فيه الحاجة ماسة للفت أنظار العالم إلى هذه القضية الخطيرة".
وستكون الناشطة السياسية آن نورتون، الأستاذة في جامعة بنسلفانيا، ومؤلفة كتاب "المسألة الإسلامية" الصادر عام 2013، من بين المتحدثين المشاركين في المؤتمر، بالإضافة إلى الدكتور سلمان سيد، أستاذ البلاغة والفكر المناهض للاستعمار في جامعة ليدز، وهو أحد رواد الدراسات الإسلامية النقدية والمحرر المؤسس لمجلة "ري أوريانت: دورية الدراسات الإسلامية النقدية".
خلال جلسات النقاش في اليوم الأول، يتتبع المتحدثون الضيوف مسائل الجذور الاستعمارية للإسلاموفوبيا وارتباطها بالعنصرية والتمييز. وفي اليوم الثاني، سيتعمق المشاركون بالبحث في حالات الإسلاموفوبيا والوصمات المعادية للإسلام التي ظهرت خلال أحداث استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم FIFA 2022، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا عالميًا ضمن التبعات الناجمة "للحرب على الإرهاب".
وعن أهداف المؤتمر أوضحت الدكتورة كارين والثر، أستاذ التاريخ المشارك بجامعة جورجتاون في قطر، والمشاركة في تنظيم المؤتمر: "يهدف مؤتمر جورجتاون في قطر لأن يكون منبرًا لتحفيز الفكر والانفتاح على أفكار جديدة، ويقدّم فهمًا أعمق لقضية الإسلاموفوبيا المعقدة، والمساهمة بشكل إيجابي في التوصل إلى حلولٍ عملية. ولا شك أن حضور سعادة السفير إبراهيم رسول والعديد من الباحثين والممارسين المؤثرين يؤكد على الدور المهم للحوار في تكاتف الجهود لمواجهة التحديات العالمية".
يركز المؤتمر على معالجة ظاهرة الإسلاموفوبيا في البيئة الدراسية الجامعية. وبالتوازي مع المناقشات الرئيسية، ستُقام ورش عمل تفاعلية تُتيح للطلاب وأفراد المجتمع فرصة التفاعل مع الناشطين المدنيين والفنانين المهتمين بمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا. كما سيتناول المنتدى الذي ينظمه الطلاب، بالتنسيق مع شؤون الطلاب بجامعة جورجتاون في قطر والأندية الطلابية المعنية، الإجراءات التي اتخذتها الجامعات أو ينبغي أن تتخذها لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والحد من تأثيرها على الكيان الطلابي وبيئتها الأكاديمية.
جديرٌ بالذكر أن مؤتمر الإسلاموفوبيا الذي يقام بجهد تنظيمي مشترك من الدكتور فرات أورك والدكتورة كارين والثر، والدكتور عبدالله العريان، وهم أعضاء هيئة التدريس بجامعة جورجتاون في قطر، يستمر حتى يوم الأحد 1 أكتوبر في فندق فور سيزونز بالدوحة.
MENAFN01102023004121001208ID1107171139
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.