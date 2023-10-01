الأمن يُحذر من خطر انزلاق المركبات مع بداية تساقط المطر

الأمن يُحذر من خطر انزلاق المركبات مع بداية تساقط المطر
التاريخ
10/1/2023 6:16:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل تساقط حبات المطر، المؤدي إلى ارتفاع خطورة التعرض للانزلاق.
وحذرت الإدارات المرورية، من خطر انزلاق المركبات على الطرق مع بداية تساقط حبات المطر.
وشهدت بعض مناطق شمال المملكة صباح اليوم تساقطاً للأمطار.
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