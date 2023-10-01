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الأمن يُحذر من خطر انزلاق المركبات مع بداية تساقط المطر

10/1/2023 6:16:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل تساقط حبات المطر، المؤدي إلى ارتفاع خطورة التعرض للانزلاق.


وحذرت الإدارات المرورية، من خطر انزلاق المركبات على الطرق مع بداية تساقط حبات المطر.

وشهدت بعض مناطق شمال المملكة صباح اليوم تساقطاً للأمطار.

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