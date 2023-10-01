5 تغييرات في نمط الحياة لتحسين مستويات الكوليسترول وصحة القلب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحتاج جسم الإنسان إلى الكوليسترول لبناء الخلايا السليمة والهرمونات وأداء بعض الوظائف الحيوية، لكن من المهم أن يعرف الشخص مستويات الكوليسترول لديه ليكون على دراية بمخاطر الإصابة بأمراض القلب.

1. تقليل الدهون المشبعة

يشار إلى الدهون المشبعة باسم "الدهون السيئة" وتوجد في الأطعمة الحيوانية مثل لحم البقر والدواجن ومنتجات الألبان كاملة الدسم. وفقا لموقع "مايو كلينيك"، يمكن للدهون المشبعة أن ترفع نسبة الكوليسترول الكلي في الجسم، لذا فإن تقليل استهلاك الدهون المشبعة يمكن أن يقلل من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL وهو الكوليسترول "الضار".



2. زيادة الألياف القابلة للذوبان

تذوب الألياف القابلة للذوبان بسهولة في الماء وتتحلل أيضًا إلى مادة تشبه الهلام في القولون، ويمكن أن تقلل من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، وتشمل بعض أفضل المصادر الغذائية للألياف القابلة للذوبان الفاصوليا والشعير والتفاح والشوفان والأفوكادو والقرنبيط وبذور الشيا والبطاطا الحلوة.

3. بروتين مصل اللبن

يتم الحصول على بروتين مصل اللبن من مصل اللبن، وهو الجزء المائي من الحليب الذي ينفصل عن الخثارة عند صنع الجبن، يزيد بروتين مصل اللبن من المحتوى الغذائي للنظام الغذائي وله فوائد مذهلة على جهاز المناعة.

4. أحماض أوميغا-3 الدهنية

تعتبر أحماض أوميغا-3 الدهنية، المعروفة باسم الدهون الصحية، من العناصر الغذائية الصحية بشكل لا يصدق، والتي يجب أن تكون جزءًا من النظام الغذائي اليومي. يوضح موقع "كليفلاند كلينك" أن أحماض أوميغا-3 الدهنية تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية.

5. القضاء على الدهون المتحولة

يؤدي النظام الغذائي الغني بالدهون المتحولة إلى زيادة في خطر الإصابة بأمراض القلب، التي تؤدي بحياة ملايين البالغين حول العالم. وبحسب ما نشره موقع "مايو كلينك"، فإنه كلما زاد تناول الدهون المتحولة، زاد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

العربية

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة