القوات الخاصة الروسية تستخدم منظومة روبوتية مضادة للقناصين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ أفراد القوات الخاصة الروسية في العملية العسكرية في أوكرانيا استخدام روبوت حديث من طراز "سوسنا – إن" يكشف قناصي العدو، ويحدد مواقعهم.



صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية، فقال إن دفعة من المنظومات الروبوتية "سوسنا - إم" تم شرائها خصيصا لأفراد الوحدات الخاصة، وقد اجتاز هذا الروبوت بنجاح كل الاختبارات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.



وأشار المصدر إلى أن "سوسنا -إم" عبارة عن منظومة ليزر بصرية أوتوماتيكية يتم التحكم فيها عن بعد، وبمقدورها أن تمسح الفضاء حولها ليلا ونهارا واكتشاف أجهزة بصرية تحقّق الرصد أو التصويب.



هذا وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في 19 سبتمبر بأن روسيا بدأت في اختبار رصاصة قنص فرط الصوتية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يمكن أن تبلغ سرعتها 1500 متر في الثانية. بينما لم تذكر اسم الشركة التي أنتجت تلك الرصاصة. مع الإشارة إلى أن الرصاصة هي أساس لي منظومة قنص لأنها تؤثر على مسافة الضرب ودقته.



يذكر أن تصنيع تلك الرصاصة تم تعليقه مؤقتا بسبب ضرورة زيادة حجم الإنتاج وفقا للحجوزات الدفاعية الحكومية. والآن استؤنف العمل على تطويرها.

RT