سرايا العقبة ووتربارك تختتم موسمها المذهل 2023 وتشيد بتفاني أبطال الخطوط الأمامية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يسر سرايا العقبة المائية ووتربارك، تجربة الأردن المائية التي على أصولها والأولى من نوعها في العقبة، أن تعلن عن اختتام موسمها الرائع لعام 2023، والذي انتهى في 30 سبتمبر.

مع غروب الشمس على موسم آخر رائع، نعرب عن امتناننا العميق لضيوفنا الأعزاء الذين جعلوا من هذا الموسم رحلة لا تُنسى.

طوال الأشهر القليلة الماضية، كانت سرايا العقبة ووتربارك مركزًا للعائلات والضيوف من جميع أنحاء العالم، الباحثين عن الإثارة والاسترخاء وسط مرافقنا ذات المستوى العالمي، والتجارب المبهجة، ومناطق الجذب الآسرة التي تضم نسخًا مائية من أشهر المعالم في الأردن، بما في ذلك جرش ووادي رم والعديد من الأماكن الأخرى.

في قلب هذه التجربة الاستثنائية يقف فريق عمل العمليات والقسم التجاري الاستثنائيين، وهم الأبطال الحقيقيون الذين عملوا بلا كلل لضمان مغادرة كل ضيف بذكريات عزيزة لا تنسى.

أعرب إياد دبوري، مدير الموارد البشرية والإدارية في سرايا العقبة ووتربارك، عن تقديره قائلاً: "إن فريق عمل العمليات والقسم التجاري لدينا، الذين يعملون بدأب كخط أمامي في خلق لحظات لا تنسى، هم القوة الدافعة وراء نجاحنا هذا الموسم. إن تفانيهم غير المنقطع في تقديم خدمة استثنائية قد جعلنا نتميز كحديقة مائية تهتم بشدة بضيوفها".

بينما نودع هذا الموسم الرائع، نتوقف لحظة تأمل في الذكريات العديدة التي تم صنعها في الحديقة المائية؛ من حفلات الأطفال النابضة بالحياة والتجمعات العائلية الحميمة إلى المنزلقات المائية التي تضخ الأدرينالين والمسابح الهادئة، كان موسم 2023 لوحة فسيفسائية من المرح والمغامرة.

تستعد سرايا العقبة ووتربارك لموسم جديد في عام 2024 المرتقب بشغف، حيث نعد بمجموعة أكثر إثارة من الألعاب والتجارب المائية، مما يضمن لضيوفنا الاستمتاع بأوقات رائعة. لذا، تأكدوا من حفظ الموعد على التقويم الخاص بكم والاستعداد لموسم استثنائي آخر في سرايا العقبة ووتربارك!

نود أن نعرب عن عميق امتناننا مرة أخرى لضيوفنا الرائعين وموظفينا المتفانين وداعميننا الصامدين لمساهمتهم في النجاح الباهر لموسم 2023.

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