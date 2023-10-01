بكلمات مؤثرة.. مي كساب تعلن موعد طرح أغنية حضن أبويا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - روّجت الفنانة المصرية مي كسّاب لأغنيتها الجديدة "حضن أبويا"، والمرتقب طرحها مسـاء يوم غد الاثنين بكلمات مؤثرة عن والديها الراحلين.



وكتبت كسّاب عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، إن هذه الأغنية ساعدتها على تفريغ جزء من مشاعرها، بعد رحيل والديها عن الحياة، وقالت: "بموت الأم يذهب طعم الحياة. أمي ماتت وكنت وقتها وحدي، ومحتاجة جداً لحضن بعد حضن أمي، ربنا عوضني بعدها بزوج صالح وأولاد الله يعينا على تربيتهم".



وقالت إن والدها كان "الأمان والمكان الذي تلجأ إليه عندما لا تستطيع التعبير عن مشاعرها"، وبعد رحيله شعرت بأنها "بلا غطاء".



ووصفت كسّاب أغنيتها الجديدة بـ"الغالية على قلبها"، حيث فرّغت خلال تأديتها بعضاً من مشاعر الحزن، مؤكدة أن كلماتها ستمس كل شخص فقد والده، الذي كان يعتبره "حضن الأمان والحماية".



فوشيا

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