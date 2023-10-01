Sunday, 01 October 2023 03:26 GMT

شاهد .. تساقط أمطار أول تشرين على الأردن اليوم الأحد- فيديو

10/1/2023 6:16:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تساقطت الأمطار، صباح اليوم الأحد، على مناطق شمال الأردن، خلال تأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة.
وبيّنت مقاطع فيديو وثقها مواطنين، تساقط حبات الخير على مناطق في محافظة إربد وغيرها من المناطق، مبينين أن تساقط الأمطار استمر لأكثر من ساعة في بعض الأوقات.
وقالت دائرة الأرصاد الجوية في نشرتها، إنه اعتبارا من اليوم الأحد تتأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة ومعتدلة الحرارة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، هنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى .

MENAFN01102023000208011052ID1107171128

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث