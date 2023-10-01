تعرف على مخاطر ارتفاع ضغط الدم في سن المراهقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال باحثون في جامعة أوميو بالسويد، إن المراهقين الصبيان الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قبل سن 18 عاماً، معرضون لمخاطر الإصابة بقصور القلب والنوبة القلبية والسكتة الدماغية قبل التقاعد.وجمع فريق الباحث بيانات حوالي 1.4 مليون شخص كانوا في الجيش السويدي بين عامي 1969 و1997، متوسط أعمارهم 18 عاماً.



ومن بين هؤلاء الرجال، كان 29% منهم أعلى من ضغط الدم الطبيعي 120/80، وكان 54% منهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أي أعلى من 130/80.

ووفق "مديكال إكسبريس"، أظهرت المتابعة لـ 50 عاماً، تعرض واحد من كل 10 رجال يعانون من ارتفاع ضغط الدم في سن المراهقة لحادث كبير في القلب والشرايين قبل التقاعد.



وتضمنت هذه الحوادث: الأزمة القلبية، أو السكتة الدماغية، أو قصور القلب.



ولم يصب الذين كان لديهم ضغط دم أقل من 120/80 بهذه الحوادث قبل التقاعد.

وقالت الدكتورة هيلين ريتز الباحثة الرئيسية: "نأمل أن تشجع هذه النتائج الممارسين على قياس ضغط الدم لدى المراهقين في كثير من الأحيان"، "فهو يوفر إمكانية تحديد من يعانون من زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتدخل المبكر".



وأشارت إلى أهمية هذا المؤشر بأن "الأطباء ربما لا يأخذون ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين على محمل الجد بما فيه الكفاية".



وأوضحت ريتز: "إن وباء السمنة قد يكون أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين، كما تلعب عوامل نمط الحياة دوراً رئيسياً في تطوره على مدى العمر".

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