الجمارك تطلق 6 خدمات إلكترونية جديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أطلقت دائرة الجمارك الأردنية، 6 خدمات إلكترونية جديدة، بهدف تبسيط الإجراءات والوصول إلى التحول الرقمي، لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر.
وقالت الدائرة في بيان صحفي، إن مجموع الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجمارك لمتلقي الخدمة وصل إلى 160 خدمة الكترونية.
وأوضح مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة أن الجمارك تسعى دوما إلى تذليل كافة العقبات أمام تقديم أفضل الخدمات الجمركية الإلكترونية التي من شأنها توفير الوقت والجهد وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية والعنصر البشري.
وبينت ان الخدمات هي:
خدمة تقديم طلب شطب مركبة/ رابط الدخول للخدمة
خدمة الاستعلام عن مدد الاقامة للمركبات الأجنبية/ رابط الدخول للخدمة:
خدمة براءة الذمة الالكترونية للطلاب العرب والأجانب/ رابط الدخول للخدمة:
خدمة رخص الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية/ رابط الدخول
للخدمة:
خدمة الاستعلام عن التوصيات الالكترونية للإعفاءات الدبلوماسية - رابط الدخول للخدمة:
خدمة نظام طلبات التفريغ في المناطق اللوجستية / رابط الدخول للخدمة:
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