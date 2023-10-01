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الجمارك تطلق 6 خدمات إلكترونية جديدة

10/1/2023 6:16:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت دائرة الجمارك الأردنية، 6 خدمات إلكترونية جديدة، بهدف تبسيط الإجراءات والوصول إلى التحول الرقمي، لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، إن مجموع الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجمارك لمتلقي الخدمة وصل إلى 160 خدمة الكترونية.


وأوضح مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة أن الجمارك تسعى دوما إلى تذليل كافة العقبات أمام تقديم أفضل الخدمات الجمركية الإلكترونية التي من شأنها توفير الوقت والجهد وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية والعنصر البشري.

وبينت ان الخدمات هي:


خدمة تقديم طلب شطب مركبة/ رابط الدخول للخدمة

خدمة الاستعلام عن مدد الاقامة للمركبات الأجنبية/ رابط الدخول للخدمة:


خدمة براءة الذمة الالكترونية للطلاب العرب والأجانب/ رابط الدخول للخدمة:


خدمة رخص الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية/ رابط الدخول

للخدمة:


خدمة الاستعلام عن التوصيات الالكترونية للإعفاءات الدبلوماسية - رابط الدخول للخدمة:

خدمة نظام طلبات التفريغ في المناطق اللوجستية / رابط الدخول للخدمة:


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