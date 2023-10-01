الاردن يعلن تضامنه مع تركيا ويدين الهجوم المسلح

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، اليوم في العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطين من الشرطة.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع الجمهورية التركية الشقيقة، ورفضها واستنكارها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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