ضمان القروض توقع اتفاقيات برنامج دعم وتطوير الصناعة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - بدأت الشركة الأردنية لضمان القروض، توقيع الاتفاقيات الخاصة ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات والمُدرج ضمن برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، المنبثق عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مع عدد من الشركات الصناعية المستفيدة من البرنامج.
ويعد البرنامج فرصة حقيقية للمؤسسات المُصدرة أو التي ترغب بالتصدير لأول مرة، للحصول على ضمان ائتمان الصادرات، من خلال تغطية نسبة معينة من تكاليف الحصول على ضمان الصادرات، شريطة أن تكون المؤسسة أردنية ومملوكة بالكامل للقطاع الخاص، مع توفر المعايير الأخرى المعتمدة لدى الشركة الأردنية لضمان القروض، وبحيث يتم تغطية النفقات الائتمانية بما فيها رسوم الاستعلام بنسبة 50% - 75%، وعلى أن لا يتجاوز سقف الدعم 35 الف دينار.
ووقعت الشركة الاتفاقيات مع ما يزيد على 40 شركة صناعية.
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