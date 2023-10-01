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ضمان القروض توقع اتفاقيات برنامج دعم وتطوير الصناعة

10/1/2023 6:16:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت الشركة الأردنية لضمان القروض، توقيع الاتفاقيات الخاصة ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات والمُدرج ضمن برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، المنبثق عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مع عدد من الشركات الصناعية المستفيدة من البرنامج.
ويعد البرنامج فرصة حقيقية للمؤسسات المُصدرة أو التي ترغب بالتصدير لأول مرة، للحصول على ضمان ائتمان الصادرات، من خلال تغطية نسبة معينة من تكاليف الحصول على ضمان الصادرات، شريطة أن تكون المؤسسة أردنية ومملوكة بالكامل للقطاع الخاص، مع توفر المعايير الأخرى المعتمدة لدى الشركة الأردنية لضمان القروض، وبحيث يتم تغطية النفقات الائتمانية بما فيها رسوم الاستعلام بنسبة 50% - 75%، وعلى أن لا يتجاوز سقف الدعم 35 الف دينار.
ووقعت الشركة الاتفاقيات مع ما يزيد على 40 شركة صناعية.

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