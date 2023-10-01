صندوق الزكاة يوافق على سداد ذمم 110 غارمات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وافق مجلس إدارة صندوق الزكاة، الأحد، على تخصيص 73 ألف دينار لسداد ذمم مالية مستحقة على 110 من الغارمات.



وأقر المجلس خلال اجتماعه برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، محمد الخلايلة، أسماء 110 من المستحقات اللواتي انطبقت عليهن شروط دفع الذمم المالية.



كما وافق المجلس على ترميم 8 منازل في مناطق مختلفة من المملكة بعد إجراء الدراسات اللازمة لها، وشراء 182 رأس ماعز لتأهيل مشاريع لتربية الأغنام يستفيد منها عدد من الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة.