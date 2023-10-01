بذريعة تأمين اقتحام المستوطنين: الاحتلال يغلق المنطقة الأثرية في سبسطية

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وأغلقت المنطقة الأثرية فيها.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم للوكالة الرسمية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وأغلقت المنطقة الأثرية ومنعت الدخول إليها والخروج منها، كما داهمت عدة منازل محيطة بالمنطقة وعاثت خرابا في ممتلكات المواطنين، ما اضطر بعض الأهالي إلى عدم إرسال أطفالهم إلى المدارس.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة الأثرية والبلدة القديمة، وحولت عدة منازل إلى ثكنات عسكرية، واعتلى قناصة الاحتلال أسطح بعض المنازل وانتشرت القوات بداخلها، ومنعت أصحابها من الدخول إليها والخروج منها، كما خلعت أبواب بعض المحلات التجارية المحيطة بالمنطقة الأثرية وخربت محتوياتها.

وأوضح أن الاقتحام يأتي بذريعة تأمين اقتحام مئات المستوطنين للمنطقة الأثرية خلال اليوم، للاحتفال بالأعياد اليهودية.

وأشار إلى أن المستوطنين نصبوا خياما بالمنطقة الأثرية، بهدف الاحتفال بالأعياد اليهودية، منوها إلى أن الطريق الرابط بين مدينتي جنين ونابلس يشهد تواجدا مكثفا لجيش الاحتلال على الطرق الفرعية، وأن قوات الاحتلال تدقق في هويات المواطنين عند حاجز شافي شمرون العسكري.

وحذر عازم من مخططات الاحتلال بفرض أمر واقع على الأرض بإقامة نواة للمستوطنين في تلك المنطقة، مستغلا الأعياد اليهودية بهدف تهويد المنطقة عبر رصد عشرات ملايين الشواقل.