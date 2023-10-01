Sunday, 01 October 2023 03:25 GMT

بذريعة تأمين اقتحام المستوطنين: الاحتلال يغلق المنطقة الأثرية في سبسطية

10/1/2023 6:16:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وأغلقت المنطقة الأثرية فيها.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم للوكالة الرسمية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وأغلقت المنطقة الأثرية ومنعت الدخول إليها والخروج منها، كما داهمت عدة منازل محيطة بالمنطقة وعاثت خرابا في ممتلكات المواطنين، ما اضطر بعض الأهالي إلى عدم إرسال أطفالهم إلى المدارس.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة الأثرية والبلدة القديمة، وحولت عدة منازل إلى ثكنات عسكرية، واعتلى قناصة الاحتلال أسطح بعض المنازل وانتشرت القوات بداخلها، ومنعت أصحابها من الدخول إليها والخروج منها، كما خلعت أبواب بعض المحلات التجارية المحيطة بالمنطقة الأثرية وخربت محتوياتها.

وأوضح أن الاقتحام يأتي بذريعة تأمين اقتحام مئات المستوطنين للمنطقة الأثرية خلال اليوم، للاحتفال بالأعياد اليهودية.

وأشار إلى أن المستوطنين نصبوا خياما بالمنطقة الأثرية، بهدف الاحتفال بالأعياد اليهودية، منوها إلى أن الطريق الرابط بين مدينتي جنين ونابلس يشهد تواجدا مكثفا لجيش الاحتلال على الطرق الفرعية، وأن قوات الاحتلال تدقق في هويات المواطنين عند حاجز شافي شمرون العسكري.

وحذر عازم من مخططات الاحتلال بفرض أمر واقع على الأرض بإقامة نواة للمستوطنين في تلك المنطقة، مستغلا الأعياد اليهودية بهدف تهويد المنطقة عبر رصد عشرات ملايين الشواقل.

MENAFN01102023000205011050ID1107171113

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث