صور- إنفجار قرب مقر البرلمان التركي في أنقرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
أنقرة/PNN- أكدت وسائل إعلام تركية صباح اليوم سماع دوي انفجار في العاصمة أنقرة قرب البرلمان والوزارات.
وقالت إنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان بعد سماع دوي الانفجار.
من جانبه قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن انتحاريين نفذا هجوما بقنابل أمام المديرية العامة للأمن في العاصمة أنقرة.
وأشار قايا إلى أن أحد منفذي الهجوم فجر نفسه، فيما تم تحييد المهاجم الآخر.
وشهد محيط منطقة الانفجار انتشارا أمنيا مكثفا، في الوقت الذي توجهت فيه فرق المتفجرات إلى مركبة مشتبه بها قرب وزارة الداخلية.
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