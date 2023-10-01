صور- إنفجار قرب مقر البرلمان التركي في أنقرة

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- أكدت وسائل إعلام تركية صباح اليوم سماع دوي انفجار في العاصمة أنقرة قرب البرلمان والوزارات.

وقالت إنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان بعد سماع دوي الانفجار.

من جانبه قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن انتحاريين نفذا هجوما بقنابل أمام المديرية العامة للأمن في العاصمة أنقرة.

وأشار قايا إلى أن أحد منفذي الهجوم فجر نفسه، فيما تم تحييد المهاجم الآخر.

وشهد محيط منطقة الانفجار انتشارا أمنيا مكثفا، في الوقت الذي توجهت فيه فرق المتفجرات إلى مركبة مشتبه بها قرب وزارة الداخلية.