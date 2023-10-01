الهند.. الأمطار الموسمية عند أدنى مستوى في 5 أعوام

MENAFN - Palestine News Network ) نيودلهي/PNN- قالت إدارة الأرصاد الجوية الحكومية إن هطول الأمطار الموسمية في الهند هذا العام سجل أدنى مستوى له منذ عام 2018 بسبب ظاهرة النينيو المناخية التي جعلت أغسطس الأكثر جفافا منذ أكثر من قرن.

وتجلب الأمطار الموسمية، التي تعتبر حيوية لاقتصاد الهند الذي يبلغ حجمه 3 تريليونات دولار، ما يقرب من 70 % من الأمطار التي تحتاجها البلاد لسقي المحاصيل وتجديد الخزانات ومستودعات المياه الجوفية.

ويفتقر ما يقرب من نصف الأراضي الزراعية في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى الري، مما يجعل الأمطار الموسمية أكثر أهمية للإنتاج الزراعي.

ومن الممكن أن يؤدي نقص هطول الأمطار في فصل الصيف إلى ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والبقول والأرز والخضروات ورفع التضخم العام في أسعار الغذاء.

وقد يدفع انخفاض الإنتاج أيضا الهند، ثاني أكبر منتج للأرز والقمح والسكر في العالم، إلى فرض المزيد من القيود على صادرات هذه السلع.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية في بيان إن هطول الأمطار على البلاد خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر بلغ 94 % من متوسطة لفترة طويلة، وهو الأدنى منذ عام 2018.

وكان تباين الأمطار الموسمية سببا في دفع الهند، أكبر مصدر للأرز على مستوى العالم، إلى الحد من شحنات الأرز، وفرض رسوم بنسبة 40 % على صادرات البصل، والسماح باستيراد البقوليات معفاة من الرسوم الجمركية، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى حظر نيودلهي لصادرات السكر.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تشهد البلاد هطول أمطار عادية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مضيفة أنه من المرجح أن تظل درجات الحرارة أعلى من المعتاد في معظم أنحاء البلاد خلال أكتوبر.