وزير الاتصالات الإسرائيلي يزور السعودية على رأس وفد رسمي

MENAFN - Palestine News Network ) الرياض/PNN- توجه وفد إسرائيلي برئاسة وزير الاتصالات شلومو كرعي إلى السعودية، اليوم الأحد، للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي، الذي يعقد في الرياض.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي يضم مسؤولين في وزارة الاتصالات ورئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، دافيد بيتان، لكنه لا يضم أي مندوب عن سلطة البريد، لكنهم سيشاركون في المؤتمر عن بعد. ويضم المؤتمر 192 دولة بينها إسرائيل.

وفي خلفية عدم مشاركة مسؤولين في سلطة البريد الإسرائيلية في المؤتمر المنعقد في السعودية، خلافات بين كرعي وبين رئيس شركة البريد الحكومية، ميشائيل فاكنين. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أمرا احترازيا، الشهر الماضي، يمنع إقالة فاكنين من منصبه.

كذلك أصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا، أمهلت من خلاله كرعي والوزير دافيد أمسالم مدة شهر من أجل تفسير سبب عدم قبول استئناف ضد إقالة فاكنين.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن نائب مدير عام شركة البريد السابق، المحامي يغآل ليفي، اعتباره أن "حقيقة أن وزير الاتصالات كرعي يرأس وفدا إسرائيليا إلى مؤتمر البريد يعزز مكانة إسرائيل في الاتحاد البريدي العالمي".

وتتوالى زيارات رسمية لوزراء ومسؤولين إسرائيليين للسعودية في الفترة الأخيرة، في ظل مفاوضات حول تطبيع العلاقات السعودية - الإسرائيلية، ضمن صفقة أمنية – عسكرية أميركية – سعودية.

وكان وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، قد وصل إلى الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.

وقب ذلك بأسبوع، التقى مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية مع مسؤول سياسي سعودي كبير في السعودية. وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" بأن اللقاء السري عقد بين نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية سيفي مندلوفيتش، ومسؤول سياسي سعودي، لم تكشف عن هويته.

وذكرت "كان" أن هذا اللقاء هو جزء من سلسلة لقاءات سرية عقدت في الأيام الأخيرة في إطار تطبيع العلاقة بين إسرائيل والسعودية، والتي لا يزال جزء منها ممنوعا من النشر.

وأفادت وكالة رويترز أول من أمس، الجمعة، بأنّ السعودية عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكريّ، يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأن الرياض لن تعطّل الاتفاق "حتى لو لم تقدِّم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين من أجل إقامة دولة مستقلّة لهم".

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر قالت إنها إقليمية ومطّلعة على المحادثات، بدون أن تسمّها، في تقرير أشارت فيه إلى أن الاتفاق العسكريّ المحتمَل "قد لا يرقى إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة، على غرار حلف شمال الأطلسي (ناتو)".