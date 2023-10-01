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الشرطة تضبط قطعة سلاحٍ ناريٍ داخل مركبة غير قانونية في الخليل

10/1/2023 6:16:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- قبضت الشرطة، اليوم الأحد، على أحد المطلوبين وضبطت بحوزته قطعة سلاح ناري في الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأن هذا الشخص كان فاراً من وجه العدالة منذ سنوات وذلك لضلوعه بحيازة أسلحة نارية وجرائم إطلاق نار وتم القبض عليه من قبل فرع المباحث العامة بشرطة المحافظة بعد عملية رصد ومتابعة له وذلك أثناء قيادته مركبة تبين بعد فحصها أنها غير قانونية وخلال عملية تفتيشها عثر بداخلها على قطعة سلاح ناري وكمية من الذخيرة بداخلها.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

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