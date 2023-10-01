الشرطة تضبط قطعة سلاحٍ ناريٍ داخل مركبة غير قانونية في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- قبضت الشرطة، اليوم الأحد، على أحد المطلوبين وضبطت بحوزته قطعة سلاح ناري في الخليل.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأن هذا الشخص كان فاراً من وجه العدالة منذ سنوات وذلك لضلوعه بحيازة أسلحة نارية وجرائم إطلاق نار وتم القبض عليه من قبل فرع المباحث العامة بشرطة المحافظة بعد عملية رصد ومتابعة له وذلك أثناء قيادته مركبة تبين بعد فحصها أنها غير قانونية وخلال عملية تفتيشها عثر بداخلها على قطعة سلاح ناري وكمية من الذخيرة بداخلها.
وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.
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