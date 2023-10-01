الدفاع المدني يصدر بيانا يؤكد متابعته لوضع صالات الأفراح وقاعات المؤتمرات في فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، بيانا أكدت فيه على أنها تتابع وبشكل منتظم جولتها
ومن خلال عمل طواقم ادارة السلامة والوقاية بالتفتيش على متطلبات الأمان واشتراطات السلامة العامة الواردة في قانون الدفاع المدني رقم (3)، واللوائح التنفيذية الواجب توفرها في صالات الأفراح والمناسبات وقاعات المؤتمرات.
وأكدت المديرية لكافة أصحاب هذا القطاع بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات وخاصة أنظمة الأطفاء والإنذار ومخارج الطوارئ ومسارات الهروب، والصيانة الدورية لهذه الانظمة للتاكد من فاعليتها لضمان شروط الامان في هذا القطاع .
كما أكدت على ضرورة تدريب العاملين والموظفين على مهارات الإطفاء والإنقاذ الأساسية ليكونوا قادرين على التعامل مع الأحداث بشكل سريع ومباشر.
وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة التأكيد على عدم استخدام أية مسببات للحرائق داخل وخارج القاعات والصالات حفاظا على سلامة المواطنين وسير ومناسباتهم بشكل آمن دون أية حوادث أو خسائر.
وأكدت أن طواقمها الميدانين من مهندسين ومفتشين، نفّذوا ومنذ بداية العام جولات تفقدية لأكثر من 300 صالة وقاعة في مختلف المحافظات للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة العامة الواردة في القانون واللوائح التنفيذية الخاصة بهذا القطاع.
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