الدفاع المدني يصدر بيانا يؤكد متابعته لوضع صالات الأفراح وقاعات المؤتمرات في فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، بيانا أكدت فيه على أنها تتابع وبشكل منتظم جولتهاومن خلال عمل طواقم ادارة السلامة والوقاية بالتفتيش على متطلبات الأمان واشتراطات السلامة العامة الواردة في قانون الدفاع المدني رقم (3)، واللوائح التنفيذية الواجب توفرها في صالات الأفراح والمناسبات وقاعات المؤتمرات.

وأكدت المديرية لكافة أصحاب هذا القطاع بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات وخاصة أنظمة الأطفاء والإنذار ومخارج الطوارئ ومسارات الهروب، والصيانة الدورية لهذه الانظمة للتاكد من فاعليتها لضمان شروط الامان في هذا القطاع .



كما أكدت على ضرورة تدريب العاملين والموظفين على مهارات الإطفاء والإنقاذ الأساسية ليكونوا قادرين على التعامل مع الأحداث بشكل سريع ومباشر.



وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة التأكيد على عدم استخدام أية مسببات للحرائق داخل وخارج القاعات والصالات حفاظا على سلامة المواطنين وسير ومناسباتهم بشكل آمن دون أية حوادث أو خسائر.



وأكدت أن طواقمها الميدانين من مهندسين ومفتشين، نفّذوا ومنذ بداية العام جولات تفقدية لأكثر من 300 صالة وقاعة في مختلف المحافظات للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة العامة الواردة في القانون واللوائح التنفيذية الخاصة بهذا القطاع.