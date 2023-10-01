رئيس حزب إسرائيلي يصف معارضة الإصلاحات القضائية بـ الحرب الدينية

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- وصف رئيس حزب "ديجيل هتواراة" ورئيس اللجنة المالية في الكنيست، موشيه جافني، المعارضة والاحتجاجات ضد الثورة والإصلاحات القضائية التي تقودها الحكومة الإسرائيلية بأنها "حرب دينية".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها يوم السبت في مؤتمر حزبي يهدف إلى تعزيز التشريع القانوني، حيث انتقد معارضي الإصلاح القضائي وأكد أن التأثيرات الاقتصادية لهذا الإصلاح ستكون إيجابية على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يزداد تحسنًا وليس هناك ما يشير إلى أي تغيير سلبي فيه.

وقال جافني في كلمته: "لقد أوضح لي رؤساء الاقتصاد والاقتصاديون قبل بضعة أشهر مدى صعوبة الإصلاح، مضيفين " أن ذلك سيضر بالاقتصاد الإسرائيلي، كما مر وقت طويل منذ ذلك الحين والاقتصاد ممتاز. لا نرى أن هناك أيَّ شيء مختلف".

وبحسب موقع "واللا" العبري فإن جافني هاجم معارضي الإصلاح القضائي، واصفًا إياهم بأنهم يريدون أن يجرّوا إسرائيل إلى حرب دينية.

وأوضح: "لقد أخبرتهم في ذلك الوقت أنهم لا يقصدون الإصلاح القضائي.... لقد رأينا في يوم الغفران في تل أبيب ما يقصدونه خلال صلوات خاصة بيوم الغفران... نحن في خضم حرب دينية".

عضو كنيست يرد

وفي رده على هذه التصريحات، اعتبر عضو الكنيست "عوديد بورير" من حزب "إسرائيل بيتنا"، أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة وانخفاضًا في مستوى المعيشة، وقال إن رئيس اللجنة المالية يدافع عن مصالح الأنظمة التعليمية والدينية بدلًا من الاهتمام بمشاكل المواطنين.

ولفت إلى أن رئيس اللجنة يدير حربًا دينية عندما يحوّل مليارات الشواكل من تعويضات الناجين من المحرقة اليهودية "الهولوكوست"، ومن المنظومة التعليمية، ومن المنظومة الأمنية لصالح أنظمة التعليم المستقلة المرتبطة بالتعليم الديني اليهودي لأتباع حركة شاس ويهودات التوراة، ويمنع الأطفال المتدينين الحريدييم من تعلم الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، حتى أنه عندما يكبرون سيكون لديهم شخص مثل جافني يعتني بمخصصاتهم ويدافع عنهم".

يذكر أنه تجددت في إسرائيل السبت، للأسبوع الـ39 على التوالي، المظاهرات الرافضة لخطة التعديلات القضائية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي.