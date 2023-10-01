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إصابات بالاختناق بعد اقتحام الاحتلال بلدة بيتا

10/1/2023 6:16:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أصيب، اليوم الأحد، عدد من المواطنين بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مرسلنا، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا، وسط اطلاق للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

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