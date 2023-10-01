إصابات بالاختناق بعد اقتحام الاحتلال بلدة بيتا

إصابات بالاختناق بعد اقتحام الاحتلال بلدة بيتا
التاريخ
10/1/2023 6:16:03 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أصيب، اليوم الأحد، عدد من المواطنين بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأفاد مرسلنا، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا، وسط اطلاق للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.
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