شهران على إضراب الأسير كايد الفسفوس وسط مخاوف كبيرة على حياته

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- يواصل الأسير الإداريّ كايد الفسفوس (34 عاما) من مدينة دورا جنوب الخليل، إضرابه عن الطعام منذ شهرين، رفضًا لجريمة اعتقاله الإداريّ، وسط مخاوف كبيرة على حياته.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن سلطات الاحتلال ترفض حتّى اليوم الاستجابة لمطلب الأسير الفسفوس، والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ التعسفيّ.

وبيّن نادي الأسير، أنّ الفسفوس والذي شرع في إضرابه في الثالث من آب/ أغسطس المنصرم، كان قد نفّذ عام 2021، إضرابًا عن الطعام استمر لمدة (131) يومًا، وسبق أن خاض إضرابًا عام 2019.

وأشار إلى أنه منذ شروعه بالإضراب عن الطعام، نفّذت أجهزة الاحتلال بما فيها إدارة السّجون، ومحاكم الاحتلال العسكرية، إجراءات تنكيلية ممنهجة سواء من خلال السياسات التي اتبعتها إدارة السجون، من خلال عزله في ظروف قاسية وصعبة في زنازين سجن "النقب"، والتنكيل به عبر عمليات التفتيش المتكررة لزنزانته، وتهديده، ثم نقله إلى زنازين سجن (عسقلان)، ولاحقًا نقله إلى ما تسمى (بعيادة سجن الرملة).

أما على صعيد محاكم الاحتلال، فقد ساهمت ولا تزال بجريمة استمرار اعتقاله، عبر قراراتها، التي تترجم فقط قرارات جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك"، ومن المفترض أن تعقد يوم غد الاثنين جلسة له، للنظر في التماس قدمه محاميه للمحكمة العليا للاحتلال، ضد قرار اعتقاله الإداريّ.

يُشار إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال الفسفوس في شهر 2/5/2023، إداريًا، وهو أسير سابق أمضى نحو (7) سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.

علمًا أن الفسفوس متزوج وأب لطفلة، كما أن كافة أشقائه تعرضوا للاعتقال، واليوم إلى جانبه ثلاثة أشقاء آخرين معتقلين إداريا وهم: خالد (35 عامًا)، وأكرم (39 عامًا)، وحافظ (40 عامًا).



