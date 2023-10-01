5.564 مليارات دينار قيمة الاستثمارات العربية في بورصة عمّان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت قيمة الاستثمارات العربية في بورصة عمان حتى نهاية شهر آب الماضي 5.564 مليارات دينار، ما نسبته 32.3% من إجمالي القيمة السوقية.



وحسب معطيات إحصائية، بلغ عدد الاستثمارات العربية في بورصة عمان حتى نهاية شهر آب الماضي 35927 استثمارا، فيما بلغت عدد الأوراق المالية 1.888 مليار ورقة شكلت ما نسبته 24.9% من مجمل الأوراق المالية المدرجة بالبورصة.



وتركزت الاستثمارات العربية في بورصة عمان على قطاع البنوك بنسبة مساهمة بلغت 46.6% من قيمة الاستثمارات في هذا القطاع، وبقيمة إجمالية وصلت 3.530 مليار دينار وبعدد أوراق مالية بلغت 1.268 مليار ورقة لنهاية آب الماضي.



وجاء قطاع الصناعة بالمرتبة الثانية بنسبة مساهمة 25.8% وبقيمة بلغت 1.670 مليار دينار تمثل 238 .7 مليون ورقة مالية.

