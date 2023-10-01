5.564 مليارات دينار قيمة الاستثمارات العربية في بورصة عمّان

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - بلغت قيمة الاستثمارات العربية في بورصة عمان حتى نهاية شهر آب الماضي 5.564 مليارات دينار، ما نسبته 32.3% من إجمالي القيمة السوقية.
وحسب معطيات إحصائية، بلغ عدد الاستثمارات العربية في بورصة عمان حتى نهاية شهر آب الماضي 35927 استثمارا، فيما بلغت عدد الأوراق المالية 1.888 مليار ورقة شكلت ما نسبته 24.9% من مجمل الأوراق المالية المدرجة بالبورصة.
وتركزت الاستثمارات العربية في بورصة عمان على قطاع البنوك بنسبة مساهمة بلغت 46.6% من قيمة الاستثمارات في هذا القطاع، وبقيمة إجمالية وصلت 3.530 مليار دينار وبعدد أوراق مالية بلغت 1.268 مليار ورقة لنهاية آب الماضي.
وجاء قطاع الصناعة بالمرتبة الثانية بنسبة مساهمة 25.8% وبقيمة بلغت 1.670 مليار دينار تمثل 238 .7 مليون ورقة مالية.
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