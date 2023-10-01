بارقة أمل لمكافحة السرطان 100%

MENAFN - Khaberni) خبرني - توصلت أجدد الأبحاث الطبية في معهد أبحاث الأشعة السريرية والتجريبية التابع لمؤسسة ميزانية الدولة الفيدرالية، التابعة لوزارة الصحة الروسية إلى عقار جديد يكافعح السرطان بكفاءة.

واكد طبيب تشخيص الأمراض وعلاج الأوعية الدموية بالأشعة السينية الدكتور إيغور بوغريبنياكوف أن العقار سيكون بارقة أمل للأجيال القادمة إذ أن العقار المحلي الجديد للسرطان مع استخدام الضوء يعمل بكفاءة تتراوح بين 90 و100 في المئة.

وأوضح الطبيب لوكالة "سبوتنيك" أن الدواء المحلي يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يعانون من أنواع مختلفة من أورام الجهاز الهضمي والقنوات الصفراوية والجهاز البولي التناسلي والجهاز التنفسي العلوي والجلد.

وأضاف أن هذا الدواء له العديد من نظائره الروسية، والتي تم أخذ تجربة استخدامها في الاعتبار أثناء الإنتاج. ووفقا له، فإن المرضى يتحملون الدواء جيدا وليس له آثار جانبية خطيرة.

ولفت إلى أن موانع الاستعمال الوحيدة هي مرض البورفيرين، وهو أمر نادر في روسيا.