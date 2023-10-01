بارقة أمل لمكافحة السرطان 100%

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- Khaberni) خبرني - توصلت أجدد الأبحاث الطبية في معهد أبحاث الأشعة السريرية والتجريبية التابع لمؤسسة ميزانية الدولة الفيدرالية، التابعة لوزارة الصحة الروسية إلى عقار جديد يكافعح السرطان بكفاءة.
واكد طبيب تشخيص الأمراض وعلاج الأوعية الدموية بالأشعة السينية الدكتور إيغور بوغريبنياكوف أن العقار سيكون بارقة أمل للأجيال القادمة إذ أن العقار المحلي الجديد للسرطان مع استخدام الضوء يعمل بكفاءة تتراوح بين 90 و100 في المئة.
وأوضح الطبيب لوكالة "سبوتنيك" أن الدواء المحلي يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يعانون من أنواع مختلفة من أورام الجهاز الهضمي والقنوات الصفراوية والجهاز البولي التناسلي والجهاز التنفسي العلوي والجلد.
وأضاف أن هذا الدواء له العديد من نظائره الروسية، والتي تم أخذ تجربة استخدامها في الاعتبار أثناء الإنتاج. ووفقا له، فإن المرضى يتحملون الدواء جيدا وليس له آثار جانبية خطيرة.
ولفت إلى أن موانع الاستعمال الوحيدة هي مرض البورفيرين، وهو أمر نادر في روسيا.
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