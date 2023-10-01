الأرصاد طقس حار نهارا ومائل للحرارة ليلا والعظمى 41

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار لنهار اليوم الأحد،والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة.

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة

إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 25 درجة مئوية.