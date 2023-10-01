الداخلية التركية انفجار أنقرة هجوم إرهابي

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت وزارة الداخلية التركية، أن الانفجار الذي وقع اليوم الأحد، في قلب العاصمة أنقرة كان "هجوما إرهابيا" أسفر عن إصابة شرطيَّين اثنين بجروح.

وأفادت الوزارة بأن "إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة عسكرية خفيفة حوالى الساعة 09,30 صباحا (06,30 ت غ) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير".

وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة واتخذت تدابير أمنية واسعة.

وتم إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي.



















