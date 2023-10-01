سعود الجويسر وكيلا لـالتربية بالتكليف
التاريخ
10/1/2023 6:09:04 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، د.عادل المانع، قراراً يقضي بتكليف مدير الموارد البشرية ووكيل القطاع المالي والإداري بالتكليف سعود الجويسر، للعمل وكيلاً
لوزارة التربية بالتكليف حتى إشعار آخر.
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