انخفاض فواتير الطاقة في بريطانيا للأسر بنسبة 7.3 بالمئة اعتبارا من اليوم

من المقرر أن ينخفض سقف أسعار فواتير الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 7.3

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اعتبارا من اليوم الأحد، في حين ستشهد نحو نصف الأسر ذات الدخل المنخفض ارتفاعا في أسعار فواتيرها.

ورغم انخفاض سقف أسعار فواتير الطاقة بنسبة 3ر7%، فإن الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي يعني ارتفاع ما تدفعه الأسر، حيث من المتوقع أن تستفيد الأسر الأكثر استهلاكا للطاقة بشكل كبير من انخفاض سعر الوحدة للكهرباء والغاز، في حين أن بعض الأسر التي تستهلك القليل نسبيا من الطاقة ستشهد ارتفاعا في أسعار الفواتير هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وستشهد الأسرة التي يقل استهلاكها للطاقة عن 80 % من المتوسط ارتفاعا في أسعار الفواتير هذا الشتاء، وهو الوضع الذي ينطبق على نحو واحدة من بين كل ثلاث أسر في إنجلترا ونحو نصف الأسر في شريحة الدخل الأدنى، بحسب تقرير أصدرت مركز أبحاث "ريزولوشن فاونديشن" البريطاني.

وقال كبير الاقتصاديين في مركز أبحاث "ريزولوشن فاونديشن" جوناثان مارشال إنه "من المتوقع أن تشهد نحو ثلاثة ملايين أسرة ارتفاع فواتيرها بأكثر من 100 جنيه إسترليني، ولذا فإن ضغط تكاليف المعيشة لم ينته بعد، خاصة بالنسبة للأسر الأكثر فقرا في إنجلترا والتي من المرجح أن تعاني من استمرار ارتفاع هذه التكاليف".

وسينخفض سقف أسعار فواتير الطاقة في بريطانيا ليصل إلى 1923 جنيها إسترلينيا، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مقارنة بـ 2074 جنيها إسترلينيا في السابق. وتحدد هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة سقف أسعار فواتير الطاقة في بريطانيا على أساس ربع سنوي.

وهذه هي أول مرة ينخفض فيها متوسط أسعار فواتير الطاقة إلى أقل من 2000 جنيه إسترليني سنويا منذ أبريل 2022، إلا أنها تظل ضعف مستويات ما قبل الأزمة تقريبا.