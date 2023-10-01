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الخطوط الجوية اليمنية تعلق رحلات الخط الجوي الوحيد للخروج من صنعاء بسبب قيود الحوثيين على تمويلها

10/1/2023 6:00:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

علقت شركة الخطوط الجوية اليمنية رحلات الخط الجوي الوحيد للخروج من صنعاء بسبب قيود الحوثيين على تمويلها.

وألغت الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها التجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية، عمان.

كانت الشركة تسير ست رحلات تجارية وإنسانية أسبوعيا بين صنعاء وعمان حتى نهاية سبتمبر
الماضي.

اتهمت الشركة الحوثيين باحتجاز أموالها البالغ قيمتها 80 مليون دولار في البنوك الخاضعة لسيطرتهم في صنعاء.

وقالت الشركة في بيان إن الحوثيين رفضوا اقتراحا بالإفراج عن 70 بالمائة من الأموال، مضيفة أن مبيعات الشركة في صنعاء تتجاوز 70 بالمائة من إيراداتها.

وأفاد البيان بأن حظر الحوثيين للأموال مرتبط بـمطالب "غير قانونية وغير معقولة" وتسبب في أضرار جسيمة لأنشطة الشركة.

نقلت وكالة (سبأ) للأنباء، التي يسيطر عليها الحوثيون، عن مصدر لم تذكر اسمه أن الحوثيين عرضوا الإفراج عن 60 بالمائة من أموال شركة الطيران في صنعاء.

أعيد فتح الطريق الجوي بين صنعاء وعمان العام الماضي ضمن الهدنة - التي توسطت فيها الأمم المتحدة - بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا.

انتهت الهدنة في أكتوبر عام 2022، لكن الفصائل المتحاربة امتنعت عن اتخاذ إجراءات قد تؤدي لنشوب قتال شامل.

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