غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تستضيف مجتمعات التكنولوجيا العالمية والناشئة في «إكسباند نورث ستار»

تستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، «إكسباند نورث ستار»، أكبر معرض للشركات الناشئة حول العالم، وذلك في دبي هاربر خلال الفترة بين 15-18 أكتوبر 2023.

ويعكس «إكسباند نورث ستار» التزام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدعم الشركات الناشئة الطموحة إلى الحصول على الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في الإمارة. ومن خلال استضافتها نسخة هذا العام من المعرض، تساهم الغرفة في ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد لرأس المال الرقمي العالمي، والجمع بين مستثمري المشاريع والشركات الناشئة، فضلاً عن توسيع نطاق حضور الشركات الناشئة واستقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي إلى دبي.

ويدعم هذا الحدث، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مسيرة تحول الإمارة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم. ويضم معرض «إكسباند نورث ستار» أبرز الشركات الناشئة في العالم مع المبتكرين ومؤسسي الشركات الكبرى بغية اغتنام فرص النمو في دبي وتحفيز مستقبل الاقتصاد الرقمي.

تطمح أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أرسى أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة إلى 32 مليار درهم خلال السنوات العشر القادمة وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. ويعد الاقتصاد الرقمي أحد الركائز الأساسية لهذه الأجندة، ويرسخ طموح الإمارة بأن تغدو مركزاً عالمياً للتحول الرقمي مع تحقيق متوسط قيمة اقتصادية سنوي بواقع 100 مليار درهم. وانسجاماً مع ما سبق، يطمح معرض «إكسباند نورث ستار» أيضاً إلى دعم هدف أجندة D33 بتحويل 30 شركة ناشئة إلى شركات مليارية عالمية تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «استضافة معرض «إكسباند نورث ستار» تدعم جهودنا للمساهمة في تحول دبي لتغدو واحدة من أكثر المراكز الرقمية مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم. ويساعدنا هذا الحدث الضخم على الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي، عبر تحفيز التواصل بين أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والمستثمرين ومسرعات الأعمال من جهة، وأبرز خبراء القطاع والمبتكرين والشركات التكنولوجية الناشئة في العالم من جهة أخرى».

وأضاف القرقاوي: «شهدنا بعد نسخة العام الماضي من إكسباند نورث ستار تأسيس حوالي 150 شركة ناشئة في دولة الإمارات نتيجة عقود وقعت وتم إبرامها خلال المعرض. ومع أننا نتوقع أن يتركز معظم الاهتمام في المعرض على الشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المناخ والتنقل والمدن الذكية والتصنيع، إلا أن هناك متسعاً للجميع ونبحث دوماً عن المبتكرين الحقيقيين».

وأكد نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أن معرض «إكسباند نورث ستار» يعتبر المنصة الأمثل لتحقيق تأثير حقيقي في عالم الأعمال، حيث يساهم في تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الأكثر جاذبية في العالم ضمن بيئة عالمية فريدة من نوعها.

واستناداً إلى النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي من معرض «إكسباند نورث ستار»، سيتم استضافة نسخة هذا العام ضمن 11 قاعة عرض في دبي هاربر.

يشارك في المعرض ما يزيد على 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة، حيث يستقطب المعرض أكثر من 1000 مستثمر، يديرون أصولاً بقيمة تريليون دولار، إلى دبي التي تتنامى مكانتها كمركز للاقتصاد الرقمي العالمي.

فعاليات متنوعة



تنطلق فعاليات الحدث المرتقب يوم الأحد، 15 أكتوبر، مع الافتتاح الرسمي والمؤتمر العالمي والمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا، والذي سيقدم رؤى فريدة في أذهان أفضل مهندسي التكنولوجيا وعلماء البيانات في العالم.

تشمل فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار» لهذا العام «اثنين الذكاء الاصطناعي»، الذي يستعرض نخبة من الشركات الناشئة متسارعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي؛ و«إنديا سنترال»، أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند؛ و«آسيا فاست 100 وأفريكا فاست 100»، أكبر معارض الحدث والذي سيجمع تحت مظلته 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية على مدار يوم كامل حافل بالمؤتمرات وفعاليات التواصل فضلاً عن مسابقة مخصصة للعروض التقديمية.

وفي هذا الصدد، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرضي جيتكس جلوبال و«إكسباند نورث ستار»: «يعد الطلب الكبير من جانب مجتمع التكنولوجيا والشركات الناشئة العالمي على المشاركة في معرض جيتكس شهادة على الدافع الكبير لتعلم وتبادل ومناقشة آخر التطورات في قطاع التكنولوجيا».

كما يتضمن الملتقى الضخم لأبرز شركات الجيل القادم ثلاث فعاليات فرعية هي: «فينتك سيرج»، وقمة «مستقبل البلوك تشين»، و«ماركتنغ مينيا».

يعد معرض «إكسباند نورث ستار» الخيار الأول للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات والتمويل المشترك وجمع التمويل، مما يتيح للشركات الناشئة اغتنام المعرض لاستقطاب التمويل بغية توسيع أنشطتها التشغيلية.

وسيشهد معرض «إكسباند نورث ستار» كذلك لأول مرة إطلاق مبادرة نوعية جديدة تحت اسم «رواد الأعمال الإماراتيون» (Emaratipreneur Inc)، والتي تعتبر فعالية ومنصة مثالية مجتمعية للتواصل والتعارف والتطوير مصممة حصرياً لرواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين الإماراتيين. وستضم الفعالية منطقة عرض هي الأولى من نوعها للمبتكرين الشباب الموهوبين والشركات الناشئة الذين سيتمتعون بأجنحة عرض خاصة. كما تشمل الفعالية «مجلس رواد الأعمال الإماراتيين»، الذي سيضم حلقات نقاش جماعية تسلط الضوء على تمكين الجيل القادم من الشركات الناشئة والشركات المليارية ورواد الأعمال المشهورين عالمياً من الشباب الإماراتيين.

واستكمالاً لإرثه التقليدي السنوي، سيستضيف معرض «إكسباند نورث ستار» هذا العام أيضاً «تحدي سوبرنوفا»، مسابقة العروض التقديمية الشهيرة بجائزة قدرها 200,000 دولار والتي تجعل من المعرض حدثاً لا يفوَّت.