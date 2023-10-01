حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي في المقدمة .. انتخابات في سلوفاكيا تحدد مسار السياسة الخارجية ودعم أوكرانيا



حلّ حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي بزعامة نائب رئيس البرلمان الأوروبي ميشال سيميتشكا أولا في الانتخابات السلوفاكية المبكرة التي جرت السبت وفقا لاستطلاعين للرأي.

وحصل الحزب على نسبة 23,5% وفقا لاستطلاع أجرته وكالة فوكوس لتلفزيون ماركيزا وعلى 19,97% في استطلاع أجرته مجموعة RTVS الإعلامية العامة، فيما حل حزب "سمير-إس دي" Smer-SD الشعبوي في المرتبة الثانية.

وكان الناخبون في سلوفاكيا أدلوا السبت بأصواتهم في عملية اقتراع تنافسية ستحدد نتيجتها إلى حد كبير، مسار السياسة الخارجية ودعم أوكرانيا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، العاشرة مساء (الثامنة مساء ت غ).

ويتوقع أن تعلن النتائج الرسمية صباح الأحد.

وتنافس في الانتخابات بشكل رئيسي حزب "سمير-أس دي" اليساري بزعامة رئيس الوزراء الشعبوي السابق روبرت فيكو، وحزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي بزعامة نائب رئيس البرلمان الأوروبي ميشال سيميتشكا، في هذه البلاد المقدر عدد سكانها بـ5,4 ملايين نسمة.

وقالت دانييلا فونغرايوفا التي أدلت بصوتها في براتيسلافا إنها تريد التغيير لأن "الثقافة السياسية والسلوكيات تراجعت إلى مستوى متدن جدا". وأضافت لفرانس برس "أعتقد أيضا أن أطفالنا يستحقون مستقبلا كريما".

أدلى فيكو بصوته في قرية شمال شرق براتيسلافا برفقة والدته. وقال في شريط مصوّر إنه يرغب في أن تخلو سلوفاكيا "من الهواة والمخطئين المفتقدين للخبرة الذين يدخلوننا في مغامرات مثل الهجرة والحرب".

من جهته، أدلى سيميتشكا بصوته في إحدى مدارس العاصمة، متوقعا أن تكون النتائج متقاربة. ودعا الناخبين الى الإدلاء بأصواتهم لأن "كل صوت سيكون له تأثير"، وآملا في أن "تستمر الحكومة المقبلة في دعم أوكرانيا".

ويرجح أن يحتاج الفائز في الانتخابات الى التحالف مع أحزاب أخرى صغيرة لتشكيل ائتلاف يتيح انتزاع الغالبية في البرلمان المكوّن من 150 نائبا.

وسيتولى الفائز تشكيل الحكومة الجديدة لتحلّ بدلا من ائتلاف يمين الوسط الذي أمسك بالسلطة منذ عام 2020 عبر ثلاث حكومات مختلفة.

وخلال الحملة الانتخابية التي تخللتها مشاحنات بين المرشحين، وجّه فيكو انتقادات لاذعة الى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجتمع الميم. كما رفض أي مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا.

في المقابل، قدّم سيميتشكا طروحات انتخابية مناقضة، متعهدا تخليص سلوفاكيا من "الماضي"، في إشارة الى الفترة التي شغل فيها فيكو رئاسة الوزراء (بين العامين 2006 و2010، ولاحقا بين 2012 و2018). ودعا مواطني بلاده إلى "الاقتراع للمستقبل".



