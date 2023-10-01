طرق دبي ترسي عقد مشروع تطوير شارع حصة بتكلفة 689 مليون درهم بطول 4.5 كم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع تطوير شارع حصة، من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى تقاطعه مع شارع الخيل بطول 4.5 كم، ويتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة على شارع حصة، مع كل من شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل الأول، وشارع الأصايل، وشارع الخيل، إضافة إلى زيادة عدد مسارات شارع حصة من مسارين الى أربعة مسارات في كل اتجاه، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 100%، لتصل إلى 8000 مركبة في الساعة، وتنفيذ مسار للدراجات الهوائية بطول 13.5 كيلومترا، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 689 مليون درهم.



640 ألف نسمة

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يعد مشروع تطوير شارع حصة، أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويخدم المشروع عددا من المناطق السكنية والتطويرية، مثل منطقة الصفوح الثانية، ومنطقة البرشاء السكنية، وقرية جميرا الدائرية، ويتوقع أن يصل عدد سكان المناطق التي يخدمها المشروع أكثر من 640 ألف نسمة عام 2030، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع حصة من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، بنسبة زيادة تصل إلى 100%.

وأضاف: يتضمن المشروع تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، الأول: تقاطع شارع حصة مع شارع الشيخ زايد، بتنفيذ منحدر مجسر، بسعة مسارين، يمر فوق مسار الخط الأحمر لمترو دبي، ويخدم الحركة المرورية المتجهة يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع حصة شرقاً باتجاه شارع الإمارات، والثاني: تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل الأول، وذلك بزيادة عدد المسارات على الجسر القائم لشارع حصة، من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ التحسينات المروية على التقاطع السطحي المحكوم بالإشارة الضوئية.

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن المشروع يتضمن تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الأصايل أيضا، ويتضمن زيادة عدد المسارات على الجسر الحالي من مسارين في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه على امتداد شارع حصة، وتنفيذ التحسينات المرورية على التقاطع السطحي المحكوم بإشارة ضوئية، أما التقاطع الرابع الذى سيجري تطويره ضمن المشروع، فهو تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل، ويشمل تنفيذ وصلة مجسرة مباشرة، ويخدم الحركة المرورية المتجهة من شارع حصة إلى شارع الخيل شمالاً، باتجاه الشارقة مكونة من مسارين.

مسار الدراجات الهوائية

وقال معالي مطر الطاير: يشمل المشروع تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بطول 13.5 كيلومتراً، وعرض 4.5 أمتار، منها 2.5 متر لمسار الدراجات والسكوتر، ومترين لمسار المشاة، ويربط المسار منطقة الصفوح بدبي هيلز من خلال شارع حصة، ويخدم عددا من المناطق السكنية مثل منطقة البرشاء، والبرشاء هايتس، ويسهم في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، من خلال الربط مع محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ومناطق الجذب التجارية والخدمية في المنطقة، وينفرد مسار الدراجات الجديد، بوجود جسرين، الأول يعبر

شارع الشيخ زايد، والثاني يعبر شارع الخيل، بعرض خمسة أمتار، منها ثلاثة أمتار لمسار الدراجات والسكوتر الكهربائي، ومترين لمسار المشاة، ويتميز الجسر الذي يعبر شارع الخيل بتصميمه الهندسي الفريد المستمد من البيئة المحيطة بالجسر.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير شارع حصة، يأتي استكمالاً لمراحل سابقة نفذتها الهيئة شملت تطوير وتوسعة شارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، وتنفيذ تقاطع مجسر يربط شارع حصة وشارع الخيل ومنطقة البرشاء مع شارع الشيخ محمد بن زايد، يخدم الحركة المرورية من وإلى منطقة البرشاء عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، ويوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، إضافة إلى المناطق الخاضعة للتطوير التي تحيط بالتقاطع، كما جرى تنفيذ وصلة مجسرة تمر فوق تقاطع الحوض، بسعة خمسة مسارات تربط بين شارع اليلايس القادم من جبل علي وشارع الشيخ محمد بن زايد، منها ثلاثة مسارات باتجاه دبي ومسارين باتجاه أبو ظبي، بطول إجمالي يبلغ قرابة كيلومترين ونصف الكيلومتر.









