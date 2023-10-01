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تركيا: هجوم إرهابي يستهدف مقر مديرية الأمن بوزارة الداخلية

10/1/2023 6:00:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة أثنين من عناصر قوات الامن التركية بجروح طفيفة نتيجة إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم "الأحد"، أمام مبنى وزارة الداخلية التركية، حيث سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن يرلي القول، إن ارهابيين اثنين نفذا هجوما بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل مديرية الامن العام وقام أحدهما بتفجير نفسه.

وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة واتخذت تدابير أمنية واسعة.

وتم إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور، كما وصلت إلى المنطقة قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية.

وذكرت شبكة "سي إن إن ترك" أن انفجاراً سمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحاً، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف توجهت إلى المنطقة.

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