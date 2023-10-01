موقع مارين ترافيك: خمس سفن تغادر موانئ أوكرانية على البحر الأسود بعد التحميل

أظهرت قاعدة بيانات تطبيق مارين ترافيك لرصد حركة الملاحة اليوم الأحد أن هناك خمس سفن جديدة في الطريق إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر ممر جديد تم فتحه لاستئناف الصادرات الزراعية في معظمها ليكون بديلا لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا.

وأظهرت البيانات في وقت سابق أن ثلاث سفن شحن غادرت من موانئ أوكرانية على البحر الأسود اليوم الأحد بعد التحميل لتصبح الأحدث التي تبحر منذ إنشاء كييف "ممرا إنسانيا" مؤقتا عقب انسحاب روسيا من اتفاق سمح بالمرور الآمن للصادرات الأوكرانية.

وعرَّف النظام السفن الخمسة المتجهة إلى الموانئ بأسماء أولجا وإيدا وفورزا دوريا ونيو ليجاسي وداني بوي.

وقال نائب رئيس وزراء أوكرانيا أولكسندر كوبراكوف الشهر الماضي إن هناك ثلاث سفن في طريقها إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لنقل المزيد من صادرات الأغذية والصلب.

ومن المقرر أن تنقل سفن الشحن العملاقة أزارا وينج هاو 01 وإينيدا 127 ألف طن من المنتجات الزراعية وخام الحديد إلى الصين ومصر وإسبانيا.

وعقب غزوها لأوكرانيا في العام الماضي، أغلقت موسكو موانئ البحر الأسود لأحد أكبر موردي الحبوب في العالم وهو ما وصفته كييف وداعموها الغربيون بمحاولة لاستغلال إمدادات الغذاء العالمية كوسيلة للابتزاز.

وقالت موسكو إن الموانئ يمكن استغلالها لجلب أسلحة.

وفي يوليو تموز 2022، أعيد فتح الموانئ وفق اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا سمح لروسيا بتفتيش السفن بحثا عن أسلحة.

وانسحبت موسكو من الاتفاق بعد ذلك بعام وأعادت فرض الحصار على الموانئ قائلة إنه تم تجاهل مطالبها من أجل شروط أفضل لصادراتها من الأغذية والأسمدة.