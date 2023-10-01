موقع مارين ترافيك: خمس سفن تغادر موانئ أوكرانية على البحر الأسود بعد التحميل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت قاعدة بيانات تطبيق مارين ترافيك لرصد حركة الملاحة اليوم الأحد أن هناك خمس سفن جديدة في الطريق إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر ممر جديد تم فتحه لاستئناف الصادرات الزراعية في معظمها ليكون بديلا لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا.
وأظهرت البيانات في وقت سابق أن ثلاث سفن شحن غادرت من موانئ أوكرانية على البحر الأسود اليوم الأحد بعد التحميل لتصبح الأحدث التي تبحر منذ إنشاء كييف "ممرا إنسانيا" مؤقتا عقب انسحاب روسيا من اتفاق سمح بالمرور الآمن للصادرات الأوكرانية.
وعرَّف النظام السفن الخمسة المتجهة إلى الموانئ بأسماء أولجا وإيدا وفورزا دوريا ونيو ليجاسي وداني بوي.
وقال نائب رئيس وزراء أوكرانيا أولكسندر كوبراكوف الشهر الماضي إن هناك ثلاث سفن في طريقها إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لنقل المزيد من صادرات الأغذية والصلب.
ومن المقرر أن تنقل سفن الشحن العملاقة أزارا وينج هاو 01 وإينيدا 127 ألف طن من المنتجات الزراعية وخام الحديد إلى الصين ومصر وإسبانيا.
وعقب غزوها لأوكرانيا في العام الماضي، أغلقت موسكو موانئ البحر الأسود لأحد أكبر موردي الحبوب في العالم وهو ما وصفته كييف وداعموها الغربيون بمحاولة لاستغلال إمدادات الغذاء العالمية كوسيلة للابتزاز.
وقالت موسكو إن الموانئ يمكن استغلالها لجلب أسلحة.
وفي يوليو تموز 2022، أعيد فتح الموانئ وفق اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا سمح لروسيا بتفتيش السفن بحثا عن أسلحة.
وانسحبت موسكو من الاتفاق بعد ذلك بعام وأعادت فرض الحصار على الموانئ قائلة إنه تم تجاهل مطالبها من أجل شروط أفضل لصادراتها من الأغذية والأسمدة.
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