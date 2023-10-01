وزير الداخلية التركي: ارهابيان نفذا هجوماً بسيارة أمام مدخل مديرية الأمن وقام أحدهما بتفجير نفسه



أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة أثنين من عناصر قوات الامن التركية بجروح طفيفة نتيجة إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم الأحد، أمام مبنى وزارة الداخلية التركية، حيث سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن يرلي القول، إن ارهابيين اثنين نفذا هجوما بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل مديرية الامن العام.

وأضاف وزير الداخلية التركي أن أحد الإرهابيين الاثنين المتورطين في الهجوم فجّر نفسه، بينما تم "تحييد" الآخر.

وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة واتخذت تدابير أمنية واسعة.

وتم إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور، كما وصلت إلى المنطقة قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية.

ومن جانبها، فتحت نيابة أنقرة تحقيقا بشأن الهجوم الارهابي الذي وقع أمام المديرية العامة للامن، كما أصدرت قرارا بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالحادث.

من ناحية أخرى، ذكرت قناة "إن تي في" أن الانفجار وقع أيضا على بعد بضع مئات من الأمتار من مدخل البرلمان.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان اليوم الأحد للمرة الأولى منذ عطلته الصيفية.