المطاعيم المدرسية بين الإلزامية والتخيير

تسود حالة من الجدل العام الأوساط المجتمعية بعد إعلان وزارة الصحة عن البدء بحملة تطعيم طلبة المدارس ورياض الأطفال والحضانات بمطعوم الحصبة والحصبة الألمانية، حيث تبدي الوزارة أن هذا الإجراء يأتي للتعامل مع ظهور حالات مرضية بين صفوف الطلبة خلال الأسابيع الماضية، وتتمسك بأن اللقاح المنوي إعطائه للأطفال آمن وفعّال، وبأنها تستخدمه منذ عام 2013.

في المقابل، ظهرت آراء طبية واجتماعية تدعو إلى التريث في هذه الحملة للتحقق من مأمونية اللقاح، وإلى ضرورة استشارة أولياء الأمور والحصول على موافقتهم المسبقة قبل إعطاء اللقاح لأطفالهم في المدارس.

وهنا يثور التساؤل القانوني حول إلزامية هذه المطاعيم التي يجري إعطاؤها لطلبة المدارس ورياض الأطفال وموقف التشريعات الوطنية منها، حيث تتعدد القوانين الأردنية ذات الصلة، القديم منها والحديث، بشكل قد يرى فيه البعض نوعا من التعارض فيما بينها.

فقانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 قد حدد صلاحيات وزارة الصحة في المادة (3) منه بالقول أنها المسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة، وبأن مهامها تشمل الحفاظ على الصحة العامة من خلال تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية.

كما تناولت المادة (28) من قانون الصحة العامة أحكام التطعيم أو التلقيح بأن ألزمت والد كل مولود أو الشخص الموكول أمره إليه بأن يراجع أيا من المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، أو أي مركز تطعيم تعتمده الوزارة، أو أي طبيب معتمد لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، وأنه يتعين على الشخص الذي قام بعملية التطعيم أن يُصدر شهادة تطعيم يسجل فيها المطعوم المُعطى للطفل وتاريخ إعطائه .

كما تعطي الفقرة (ب) من المادة السابقة الوزير في حالات خاصة وإذا اقتضت ظروف الصحة العامة، الحق بأن يقرر إعطاء المطاعيم اللازمة للأشخاص من مختلف الشرائح العمرية، وله أن يطلب إعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة لذلك.

وقد صدرت بالاستناد إلى أحكام المادة (28) من قانون الصحة العامة تعليمات خاصة تسمى تعليمات التطعيم رقم (1) لسنة 2009، التي تنص في المادة (3) منها على أن يكون التطعيم للمطاعيم الواردة في برنامج التطعيم الوطني الزاميا ومجانيا في الوزارة لجميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة من العمر من المتواجدين على أرض المملكة، وذلك دون النظر إلى الجنسية التي يحملها الطفل .

كما تقضي المادة (4) من هذه التعليمات بضرورة صرف بطاقة تطعيم لكل طفل دون سن الثامنة عشرة من عمره، تتضمن أنواع المطاعيم المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم وعدد الجرعات اللازمة والعمر الزمني للطفل الواجب إعطاء المطعوم به، حيث يتولى الكادر الصحي كتابة تاريخ إعطاء الطفل المطعوم عند مراجعته مكان التطعيم .وتعتبر هذه البطاقة وثيقة أساسية لدخول الطفل رياض الأطفال أو المدارس يتم حفظها في ملف الطفل أو الطالب.

وتنص المادة (9) من تعليمات التطعيم على أن تقوم وزارة الصحة وحسب الحاجة بإجراء حملات تطعيم للفئات المستهدفة، وبما يتماشى مع البرامج الدولية والوضع الوبائي للأمراض التي يُطعم لها في المملكة الأردنية الهاشمية.

في المقابل، فقد تضمن قانون حقوق الطفل الجديد رقم (17) لسنة 2022 نصا مستحدثا يتعلق بحق الطفل في العلاج والصحة، حيث تنص المادة (11) منه على أن تتخذ وزارة الصحة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما في ذلك الوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة بموافقة والديه.

فهذا الحكم التشريعي يتمسك به البعض لكي يعتبر موافقة الوالدين المسبقة شرطا أساسيا لكافة التدابير التي تتخذها وزارة الصحة للوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والتي من ضمنها المطاعيم المدرسية، وأن من حق أهالي الأطفال أن يرفضوا إعطاء أي مطعوم لأبنائهم في المدارس.

إن تعدد التشريعات الوطنية الناظمة لفكرة ما يزيد من احتمالية التضارب بين نصوصها وأحكامها، ويضع المسؤول ورجل القانون أمام مشكلة التوفيق بينها، حيث يجري بالعادة إعمال العديد من المبادئ التفسيرية أهمها أن التشريع اللاحق ينسخ السابق ويلغيه، وأن القانون الخاص يقيد القانون العام.

إن قانون حقوق الطفل هو التشريع الأحدث من حيث صدوره ونفاذه، في حين أن قانون الصحة العامة وتعليمات التطعيم الصادرة بمقتضاه تعد التشريعات الخاصة التي تحكم عملية تطعيم أطفال المدارس، وبالتالي يكون لها الأولوية في التطبيق في حال ثبوت التعارض بين النصوص القانونية، خاصة وأنها تكفل حق الأطفال في التمتع بأعلى مستوى صحي وبما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.











* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

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