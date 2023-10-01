7 نصائح لتعليم طفلك مهارة الترجمة

MENAFN - Khaberni) خبرني - يصادف يوم 30 سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للترجمة، والترجمة هي عملية ترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى دون تغيير المعنى لتساعدنا على فهم ثقافات ولغات الأشخاص المختلفين. ولذلك فإن تعليم لغة ثانية للطفل في سن مبكرة يمكن أن يساعده على التواصل والأداء الجيد عند تعلم لغة مختلفة في المدرسة وفي بعض مجالات النمو الأخرى، حيث سيكون الطفل أكثر استعدادًا لتدريب عقله. اللغة الثانية تجعل الأطفال الذين يتعلمونها أكثر إبداعًا ومرونة. فيما يلي بعض الطرق لتطوير وتعليم مهارات الترجمة لأطفالك مقارنة بالآخرين خلال مرحلة الطفولة.

متى يجب عليك تعليم لغة جديدة لطفلك؟

يمكن للأم تعليم لغة جديدة لطفلها من عمر 3-6 سنوات ومحاولة جعل الأمر ممتعًا حتى لا يتوقف الطفل عن الشعور بالتحفيز أو الشعور بالضغط. على سبيل المثال، إذا أشار طفلك إلى شيء أو حيوان وقال الكلمة باللغة العربية، كرريها له باللغة الثانية فبمرور الوقت ستتمكنان من إجراء محادثات باللغة الثانية معًا. ضعي في اعتبارك أنه في مرحلة ما قد يرفض طفلك التحدث باللغة التي يتعلمها، لذلك لا تجبريه على ذلك – فقط دعيه يأخذ وقته حتى لا يفقد الاهتمام. ومن المهم أيضًا عدم محاولة تدريس أكثر من لغة في وقت واحد لعدم الخلط بينهم.

إن منح طفلك فرصة لتعلم وترجمة لغة ثانية سيشجعه ويمنحه الحماس وتحقيق نجاح كبير في حياته.

طرق لبدء تعليم الطفل الترجمة 1. التحدث بلغة ثانية في المنزل مع الأطفال مما لا شك فيه أن إحاطة الأطفال بكلمات من اللغة الثانية التي تريدين تعليمها لطفلك سيعزز الاحتفاظ بالذاكرة لديه. إذا كنت تريدين أن يتعلم طفلك لغة ثانية، فإن أول شيء عليك القيام به هو البدء في التحدث مع الطفل بكلمات بسيطة.

قومي بتسمية الأشياء الموجودة حول المنزل، مثل الكراسي أو الطاولات أو النوافذ، بأسمائها من اللغة الثانية. تساعد هذه الطريقة البسيطة الأطفال على ربط الكلمات بأشياء ومواقف واقعية، مما يسهل عليهم تذكر المفردات وترجمتها.

2. علمي طفلك الترجمة من خلال الأغاني

يحب الأطفال بطبيعة الحال الموسيقى والإيقاع لذا عرفيهم على الأغاني التي تساعد على تعلم اللغة الثانية وتركز على كلمات أو موضوعات محددة. تساعد الألحان الجذابة وكلمات الأغاني المتكررة على تضمين المفردات في ذاكرتهم دون عناء. يمكن للغناء معًا كمجموعة أو مع العائلة أن يجعل أسلوب التعلم هذا أكثر إمتاعًا ويجب عدم الضغط على الطفل بضرورة حفظ الأغنية أو دراسة معاني الكلمات وذلك لأن عقل الطفل بطبيعته يمتص المعلومات من البيئة حوله، وستجدينه يردد العديد من الكلمات التي علقت في ذهنه ويترجمها إذا قابلته بشكل تلقائي وطبيعي.

3. تعلم الترجمة من الكتب الصوتية والفيديوهات بدلاً من مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام بلغة الطفل الأم ابحثي عن اللغة التي تريدين لطفلك تعلمها على المنصات التعليمية ففهمه للأحداث سيسهل عليه التقاط الكلمات الجديدة وفهم اللغة بالإضافة إلى ذلك، تعد الكتب الصوتية وسيلة قوية ومريحة لسماع كلمات جديدة بأي لغة.

4. البطاقات التعليمية

تعد البطاقات التعليمية هي أدوات بسيطة لكنها قوية لتعزيز مفردات اللغة الثانية لذا قومي بإنشاء بطاقات تعليمية تحتوي على كلمات على جانب والصور المقابلة على الجانب الآخر. تساعد المراجعة المنتظمة لهذه البطاقات الأطفال على تذكر الكلمات بشكل أكثر فعالية وترجمتها فيما بعد كما يمكن للمساعدات البصرية، مثل الملصقات والمخططات والرسوم، أن تجعل تعلم الكلمات تجربة محفزة بصريًا.

5. علمي طفلك الترجمة من خلال الأنشطة تلعب الألعاب دورًا مهمًا في جعل عملية التعلم ممتعة وفعالة، خاصة للأطفال. عندما يتعلق الأمر بتذكر الكلمات فهناك العديد من الألعاب الممتعة والجذابة التي يمكن للآباء والمعلمين تقديمها للأطفال.

لا تعزز هذه الألعاب والأنشطة حفظ المفردات فحسب، بل تعزز أيضًا موقفًا إيجابيًا تجاه تعلم اللغة.

يساعد أيضاً إشراك حواس متعددة أثناء التعلم في الاحتفاظ بها في الذاكرة لذا شجعي طفلك على المشاركة في الأنشطة العملية مثل الطهي، حيث يمكنه تعلم أسماء المكونات وفهمها وترجمتها فيما بعد.

6. رواية القصص والقراءة

الأطفال يحبون القصص خصوصاً المصورة منها، لأن الألوان والرسومات تجذبهم بشدة ويمكن أن تؤثر قراءة الكتب ورواية القصص بشكل كبير على رحلة تعلم اللغة لدى الطفل. اختاري الكتب المناسبة للعمر مع الرسوم التوضيحية الملونة والقصص الجذابة. شجعي الأطفال على القراءة بصوت عالٍ وإشراكهم في مناقشات حول الحبكة والشخصيات والكلمات الجديدة التي يواجهونها؛ لأن ربط الكلمات مع السرد يعزز الاحتفاظ بالكلمات وفهمها بشكل جيد.

7. ساعدي طفلك على الكتابة بلغة أجنبية إن ممارسة الكتابة تحسن تعلم القواعد للطفل، وبالتالي تعزيز مهارات التحدث باللغة بشكل عام والترجمة بشكل أفضل. لذا يجب عليك مساعدة طفلك في التدرب على الكلمات وتركيبات الجمل الجديدة عن طريق الكتابة. سيؤدي القيام بذلك إلى السماح للطفل بنقل الأفكار والتدرب على تسلسلها وربطها وتكوين جمل صحيحة.