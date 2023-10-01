7 نصائح لتعليم طفلك مهارة الترجمة

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- Khaberni) خبرني - يصادف يوم 30 سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للترجمة، والترجمة هي عملية ترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى دون تغيير المعنى لتساعدنا على فهم ثقافات ولغات الأشخاص المختلفين. ولذلك فإن تعليم لغة ثانية للطفل في سن مبكرة يمكن أن يساعده على التواصل والأداء الجيد عند تعلم لغة مختلفة في المدرسة وفي بعض مجالات النمو الأخرى، حيث سيكون الطفل أكثر استعدادًا لتدريب عقله. اللغة الثانية تجعل الأطفال الذين يتعلمونها أكثر إبداعًا ومرونة. فيما يلي بعض الطرق لتطوير وتعليم مهارات الترجمة لأطفالك مقارنة بالآخرين خلال مرحلة الطفولة.
متى يجب عليك تعليم لغة جديدة لطفلك؟
يمكن للأم تعليم لغة جديدة لطفلها من عمر 3-6 سنوات ومحاولة جعل الأمر ممتعًا حتى لا يتوقف الطفل عن الشعور بالتحفيز أو الشعور بالضغط. على سبيل المثال، إذا أشار طفلك إلى شيء أو حيوان وقال الكلمة باللغة العربية، كرريها له باللغة الثانية فبمرور الوقت ستتمكنان من إجراء محادثات باللغة الثانية معًا. ضعي في اعتبارك أنه في مرحلة ما قد يرفض طفلك التحدث باللغة التي يتعلمها، لذلك لا تجبريه على ذلك – فقط دعيه يأخذ وقته حتى لا يفقد الاهتمام. ومن المهم أيضًا عدم محاولة تدريس أكثر من لغة في وقت واحد لعدم الخلط بينهم.
إن منح طفلك فرصة لتعلم وترجمة لغة ثانية سيشجعه ويمنحه الحماس وتحقيق نجاح كبير في حياته.
طرق لبدء تعليم الطفل الترجمة 1. التحدث بلغة ثانية في المنزل مع الأطفال مما لا شك فيه أن إحاطة الأطفال بكلمات من اللغة الثانية التي تريدين تعليمها لطفلك سيعزز الاحتفاظ بالذاكرة لديه. إذا كنت تريدين أن يتعلم طفلك لغة ثانية، فإن أول شيء عليك القيام به هو البدء في التحدث مع الطفل بكلمات بسيطة.
قومي بتسمية الأشياء الموجودة حول المنزل، مثل الكراسي أو الطاولات أو النوافذ، بأسمائها من اللغة الثانية. تساعد هذه الطريقة البسيطة الأطفال على ربط الكلمات بأشياء ومواقف واقعية، مما يسهل عليهم تذكر المفردات وترجمتها.
2. علمي طفلك الترجمة من خلال الأغاني
يحب الأطفال بطبيعة الحال الموسيقى والإيقاع لذا عرفيهم على الأغاني التي تساعد على تعلم اللغة الثانية وتركز على كلمات أو موضوعات محددة. تساعد الألحان الجذابة وكلمات الأغاني المتكررة على تضمين المفردات في ذاكرتهم دون عناء. يمكن للغناء معًا كمجموعة أو مع العائلة أن يجعل أسلوب التعلم هذا أكثر إمتاعًا ويجب عدم الضغط على الطفل بضرورة حفظ الأغنية أو دراسة معاني الكلمات وذلك لأن عقل الطفل بطبيعته يمتص المعلومات من البيئة حوله، وستجدينه يردد العديد من الكلمات التي علقت في ذهنه ويترجمها إذا قابلته بشكل تلقائي وطبيعي.
3. تعلم الترجمة من الكتب الصوتية والفيديوهات بدلاً من مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام بلغة الطفل الأم ابحثي عن اللغة التي تريدين لطفلك تعلمها على المنصات التعليمية ففهمه للأحداث سيسهل عليه التقاط الكلمات الجديدة وفهم اللغة بالإضافة إلى ذلك، تعد الكتب الصوتية وسيلة قوية ومريحة لسماع كلمات جديدة بأي لغة.
4. البطاقات التعليمية
تعد البطاقات التعليمية هي أدوات بسيطة لكنها قوية لتعزيز مفردات اللغة الثانية لذا قومي بإنشاء بطاقات تعليمية تحتوي على كلمات على جانب والصور المقابلة على الجانب الآخر. تساعد المراجعة المنتظمة لهذه البطاقات الأطفال على تذكر الكلمات بشكل أكثر فعالية وترجمتها فيما بعد كما يمكن للمساعدات البصرية، مثل الملصقات والمخططات والرسوم، أن تجعل تعلم الكلمات تجربة محفزة بصريًا.
5. علمي طفلك الترجمة من خلال الأنشطة تلعب الألعاب دورًا مهمًا في جعل عملية التعلم ممتعة وفعالة، خاصة للأطفال. عندما يتعلق الأمر بتذكر الكلمات فهناك العديد من الألعاب الممتعة والجذابة التي يمكن للآباء والمعلمين تقديمها للأطفال.
لا تعزز هذه الألعاب والأنشطة حفظ المفردات فحسب، بل تعزز أيضًا موقفًا إيجابيًا تجاه تعلم اللغة.
يساعد أيضاً إشراك حواس متعددة أثناء التعلم في الاحتفاظ بها في الذاكرة لذا شجعي طفلك على المشاركة في الأنشطة العملية مثل الطهي، حيث يمكنه تعلم أسماء المكونات وفهمها وترجمتها فيما بعد.
6. رواية القصص والقراءة
الأطفال يحبون القصص خصوصاً المصورة منها، لأن الألوان والرسومات تجذبهم بشدة ويمكن أن تؤثر قراءة الكتب ورواية القصص بشكل كبير على رحلة تعلم اللغة لدى الطفل. اختاري الكتب المناسبة للعمر مع الرسوم التوضيحية الملونة والقصص الجذابة. شجعي الأطفال على القراءة بصوت عالٍ وإشراكهم في مناقشات حول الحبكة والشخصيات والكلمات الجديدة التي يواجهونها؛ لأن ربط الكلمات مع السرد يعزز الاحتفاظ بالكلمات وفهمها بشكل جيد.
7. ساعدي طفلك على الكتابة بلغة أجنبية إن ممارسة الكتابة تحسن تعلم القواعد للطفل، وبالتالي تعزيز مهارات التحدث باللغة بشكل عام والترجمة بشكل أفضل. لذا يجب عليك مساعدة طفلك في التدرب على الكلمات وتركيبات الجمل الجديدة عن طريق الكتابة. سيؤدي القيام بذلك إلى السماح للطفل بنقل الأفكار والتدرب على تسلسلها وربطها وتكوين جمل صحيحة.
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