Sunday, 01 October 2023 03:21 GMT

سداد 73 ألف دينار عن الغارمات

10/1/2023 6:00:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وافق مجلس إدارة صندوق الزكاة على تخصيص 73 ألف دينار لسداد ذمم مالية مستحقة على 110 من الغارمات.

وأقر المجلس خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الخلايلة، أسماء 110 من المستحقات اللواتي انطبقت عليهن شروط دفع الذمم المالية.

كما وافق المجلس على ترميم 8 منازل في مناطق مختلفة من المملكة بعد إجراء الدراسات اللازمة لها، وشراء 182 رأس ماعز لتأهيل مشاريع لتربية الأغنام يستفيد منها عدد من الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة، مثلما وافق على إطلاق مبادرة (أخي اشدد أزري 7)، التي سيتم من خلالها توزيع طرود غذائية بالتشارك مع لجان الزكاة في محافظة اربد.

واطلع المجلس على الموقف المالي للصندوق عن الربع الثالث من هذا العام.

وأشاد الخلايلة، بجهود الصندوق، مثمنا ثقة المزكين والمتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء لما يقدمونه من دعم مالي يعزز التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن.

MENAFN01102023000151011027ID1107171010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث