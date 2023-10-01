سداد 73 ألف دينار عن الغارمات

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- Khaberni) خبرني - وافق مجلس إدارة صندوق الزكاة على تخصيص 73 ألف دينار لسداد ذمم مالية مستحقة على 110 من الغارمات.
وأقر المجلس خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الخلايلة، أسماء 110 من المستحقات اللواتي انطبقت عليهن شروط دفع الذمم المالية.
كما وافق المجلس على ترميم 8 منازل في مناطق مختلفة من المملكة بعد إجراء الدراسات اللازمة لها، وشراء 182 رأس ماعز لتأهيل مشاريع لتربية الأغنام يستفيد منها عدد من الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة، مثلما وافق على إطلاق مبادرة (أخي اشدد أزري 7)، التي سيتم من خلالها توزيع طرود غذائية بالتشارك مع لجان الزكاة في محافظة اربد.
واطلع المجلس على الموقف المالي للصندوق عن الربع الثالث من هذا العام.
وأشاد الخلايلة، بجهود الصندوق، مثمنا ثقة المزكين والمتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء لما يقدمونه من دعم مالي يعزز التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن.
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