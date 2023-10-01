التوترات الداخلية قد تؤدي إلى إغلاق أجزاء واسعة من الحكومة الاتحادية في الساعات القليلة القادمة

(MENAFN
) يجتمع أعضاء الكونغرس الأميركي في موقف دقيق وحرج، حيث تشهد البلاد تصاعد التوترات الداخلية التي قد تؤدي إلى إغلاق أجزاء واسعة من الحكومة الاتحادية خلال الساعات القليلة القادمة. الخلافات الداخلية بين الأعضاء، خاصةً بين الجمهوريين الذين يتحكمون في مجلس النواب الأمريكي، تجعل من الإغلاق الجزئي الرابع خلال هذا العقد أمراً محتملاً.
كما تأتي هذه الأزمة بسبب عدم تمكن المجلس من إقرار تشريعات تمويل الحكومة قبل بدء السنة المالية الجديدة في الأول من تشرين الأول. ومع ذلك، يقوم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بتقديم مشروع قانون تمويل مؤقت، لكن لا يزال هناك انتظار للتصويت النهائي عليه، مما يجعل إغلاق الحكومة وشيكًا.
كذلك في حالة عدم تصديق المجلسين على مشروع القانون قبل منتصف الليل بتوقيت المنطقة الشرقية للولايات المتحدة، فإن مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين قد لا يجدون التمويل الضروري لأداء مهامهم، مما يؤثر بشكل كبير على سير العمل الحكومي. هذا يعكس حجم التوترات الداخلية وعدم الاتفاق في الكونغرس، مما يجعل هذه اللحظة حرجة ومهمة للغاية.
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