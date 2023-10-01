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إصابتان بتصادم مركبة ودراجة نارية في عمّان

10/1/2023 3:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب شخصان، مساء أمس السبت، إثر حادث تصادم، وقع بين مركبة ودراجة نارية، على طريق وادي صقرة في العاصمة عمّان.


وقال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، إنه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب سائق المركبة مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء، حيث تم إسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وجدد المندوب، الدعوة إلى السائقين بضرورة تجنب ارتكاب المخالفات المرورية والالتزام بقواعد السير .

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