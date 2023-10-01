إصابتان بتصادم مركبة ودراجة نارية في عمّان

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أصيب شخصان، مساء أمس السبت، إثر حادث تصادم، وقع بين مركبة ودراجة نارية، على طريق وادي صقرة في العاصمة عمّان.
وقال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، إنه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب سائق المركبة مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء، حيث تم إسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وجدد المندوب، الدعوة إلى السائقين بضرورة تجنب ارتكاب المخالفات المرورية والالتزام بقواعد السير .
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